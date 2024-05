GASTAÇÃO

Tom Brady é alvo de piadas sobre divórcio com Gisele Bündchen durante homenagem

O jogador, astro do futebol americano e ex-marido da modelo Gisele Bündchen, Tom Brady, foi homenageado no "The Greatest Roast of All-Time" e de quebra, ganhou muita zoação dos humoristas convidados para conduzir o programa. Entre os tópicos, o novo relacionamento da ex-esposa com o brasileiro Joaquim Valente.

"Às vezes, você tem que f*d*r com seu treinador. Você sabe quem mais f*d*u com o treinador? Gisele. Ela f*d*u com aquele cara do karatê", diz em meio gargalhadas, fazendo referência à troca de times que Tom fez na última temporada, saindo do New England Patriots para o Tampa Bay.