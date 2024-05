POLÊMICA

Após suposta indireta, Neymar critica Diogo Defante: 'Fanfarrão e otário'

Nesta sexta-feira (31), após tretar com a atriz e apresentadora Luana Piovani, o camisa 10 da seleção brasileira decidiu expor o comediante

Da Redação

Publicado em 31 de maio de 2024 às 17:13

O clima de polêmica parece estar longe de abandonar o perfil nas redes sociais do jogador Neymar Jr. Nesta sexta-feira (31), após tretar com a atriz e apresentadora Luana Piovani, o camisa 10 da seleção brasileira decidiu expor o comediante Diogo Defante.

“Cuidado pra quem você abre a porta da sua casa, esse cidadão aí pediu pra amigos pra me conhecer. Como era fã e achava super gente boa, pedi pra que levasse ele em casa… Foi super bem recebido, assistiu filme na minha casa, brincou, conheceu minha intimidade com a minha família e amigos e quase todo programa me liga pra ganhar ibope. Fanfarrão, otário!”, desabafou Neymar em um story com um vídeo do humorista jogando boliche em sua residência.

A publicação veio após um tweet de Defante criticando a privatização, mas sem afirmar exatamente do quê. Neymar entendeu o post como uma provocação e decidiu atacar o comediante.

privatiza a cabeça do meu pau — Diogo Defante (@defantediogo) May 31, 2024

Entenda a treta

Luana Piovani começou a fazer vídeos alegando que o filho tinha como ídolo Neymar, mas que o jogador não era um bom exemplo a ser seguido. Com a polêmica feita, a situação acabou tomando grande proporção, a ponto da atriz trazer à tona o último feito de Neymar: o nome ligado à incorporadora Due, que tem como projeto transformar um trecho de 100 km do litoral nordestino no “Caribe brasileiro”.

A ideia da empresa e do jogador é construir 28 imóveis de alto padrão no litoral do Sul de Pernambuco e Norte de Alagoas. O projeto gira em torno de 7,5 bilhões de reais, sendo citado pelos ambientalistas como "PEC da privatização das praias".

"Estou junto com a Due na criação da 'Rota Due Caribe brasileiro'. Vamos transformar o litoral nordestino e trazer muito desenvolvimento social e econômico para a região. Em breve, mais novidades", disse Neymar em vídeo.

A troca de farpas entre Luana Piovani e Neymar nas redes sociais, vai render um processo para a atriz. Em nota publicada nos perfis do jogador, a equipe jurídica de Neymar confirmou que vai levar o processo para a esfera judicial. "O nosso cliente Neymar Jr se pronunciou justamente para não dar voz e ouvidos a uma especulação desconexa, encerrando o assunto. Os devidos reparos, contudo, serão discutidos no palco e no momento adequado", diz a nota.