'Cilada' está de volta com os perrengues de Bruno e Debora

E é a partir de situações como essa, vividas por nós todos no dia a dia, que a série Cilada foi concebida por Bruno Mazzeo. A produção, que foi exibida no canal Multishow até 2009, virou quadro no Fantástico e deu origem a um filme, Cilada.com (2011), que levou três milhões de pessoas aos cinemas. (vale um parêntese aqui: o que aconteceu com o Multishow, que agora só faz produções de humor da pior qualidade?! Parece tudo genérico do Vai que Cola, que, aliás, já parecia um genérico do velho Sai de Baixo).

Há 62 anos, Tom Jobim e João Gilberto realizavam um show que apresentava a bossa nova ao mundo, em uma das casas mais prestigiadas dos EUA, o Carnegie Hall, em Nova Iorque. Naquela noite de 21 de novembro de 1962, os dois músicos, acompanhados de colegas como Roberto Menescal, Sergio Mendes e Carlinhos Lyra, mostraram aos americanos canções como Samba de Uma Nota Só, Manhã de Carnaval e A Felicidade. Em outubro do ano passado, o espetáculo ganhou uma nova edição, no mesmo local, com artistas como Alaíde Costa, Carlinhos Brown e Seu Jorge, além do próprio Menescal. Agora, a gravação de 2023 chega às plataformas de música, sob o nome The Greatest Night Bossa Nova. "Foi muito importante ter Menescal, que é um cara importantíssimo na música brasileira e que segue fazendo da bossa nova algo vivo e mutante. Também foi importante ter Alaíde Costa e dar a possibilidade de trazê-la para um lugar que acolheu a música brasileira", revela Max Vianna, produtor do álbum. No total, são 16 faixas, sendo a maioria com a dupla Seu Jorge e Daniel Jobim, neto de Tom. A Carlinhos Brown, couberam as versões de Manhã de Carnaval e Ararinha. Há também a participação de revelações mais recentes, como a paranaense Carol Biazin, de 27 anos, que interpreta Samba de Verão. A anglo-americana Celeste ficou com How Insensitive, versão em inglês de Insensatez.