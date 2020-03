Com Itália em quarentena, Napoli vai voltar aos treinos no dia 23

A Itália é o segundo país que mais vem sofrendo com a pandemia do novo coronavírus. Até agora, já foram registradas mais de 35 mil pessoas contaminadas e quase 3 mil mortes por causa do Covid-19, segundo as autoridades locais.

No meio do caos italiano, o Napoli anunciou que o elenco principal vai voltar aos treinos na próxima segunda-feira (23). O time terá pela frente disputas do Campeonato Italiano, a Copa da Itália e a Liga dos Campeões, mas todos estão suspensos e sem data exata para retorno.

O plano de retornar às atividades vai de encontro com o isolamento imposto pelo governo da Itália, em que as pessoas só podem sair às ruas para trabalhar, fazer compras - como em supermercados e farmácias -, passear com o cachorro e praticar esportes, tudo de forma individual e sem fazer grupos.