Com Jadson e recém-contratados, Vitória treina focado no Floresta

Camisa 10 do Vitória, Jadson pode estrear na Série C do Brasileiro diante do Floresta. A participação do meia na estreia do Vitória em casa no torneio nacional ainda não é certa, mas ele tem chance de aparecer diante da torcida no jogo das 20h30 de sábado (9), no Barradão. Ele ainda será reavaliados pelos médicos, mas está recuperado da dor lombar que o tirou do jogo contra o Remo no final de semana passado e treinou normalmente com o elenco nesta quarta-feira (13).

Novos concorrentes do capitão rubro-negro, os meias Miller e Dionísio, campeões baianos com o Atlético de Alagoinhas, treinaram pela primeiro vez com o elenco. O primeiro já está regularizado e o segundo deve ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF em breve. O lateral direito Daniel Bolt e o volante Léo Gomes também estão à disposição do técnico Geninho e aptos para jogar contra o Floresta.

Dois jogadores recém-contratados não participaram da atividade. O atacante Thiaguinho se queixou de dor na panturrilha e fez um trabalho à parte. O zagueiro colombiano Hector Urrego realizou exames médicos e foi à Polícia Federal para providenciar documentos de praxe em caso de contratações internacionais.

Geninho terá mais dois dias de treinamentos antes do jogo contra o Floresta. O Vitória estreou na Série C do Brasileiro com derrota por 2x1 diante do Remo, no estádio Baenão, em Belém.