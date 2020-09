Com jogadoras do Bahia, seleção feminina sub-20 é convocada

A seleção brasileira feminina sub-20 foi convocada nesta quarta-feira (2), visando a fase final do Campeonato Sul-Americano da categoria. Entre as 27 atletas chamadas pelo técnico Jonas Urias, estão duas do time do Bahia: a goleira Anna Bia e a lateral Nine. O grupo fará treinamentos em Pinheiral, no Rio de Janeiro, entre os dias 14 a 22 de setembro.

Essa será a primeira etapa das atividades na retomada do futebol, após a paralisação por causa da pandemia do coronavírus. O retorno do Campeonato Sul-Americana Sub-20 está previsto para novembro, na Argentina. No quadrangular final, além do Brasil, estão Uruguai, Venezuela e Colômbia.

As duas melhores equipes na fase final do torneio serão as representantes da Conmebol na próxima Copa do Mundo FIFA Feminina Sub-20, que será disputada no ano que vem, entre 20 de janeiro e 6 de fevereiro, na Costa Rica.

Também nesta quarta (2), a técnica da seleção brasileira feminina principal, Pia Sundhage, convocou 24 atletas para um período de preparação na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), de olho nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, que foram adiados para 2021.

DIA DE CONVOCAÇÃO!



Pia Sundhage anunciou lista da #SeleçãoFeminina para período de treinos. Além dela, Jonas Urias chamou a #FemininaSub20. Se liga nos nomes escolhidos! pic.twitter.com/7NKggY59qz — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 2, 2020

Convocadas para a seleção sub-20:

Goleiras:

Nicole – Santos/SP

Vitória - Ponte Preta/SP

Yasmin - Vasco da Gama/RJ

Anna Beatriz - Bahia/BA

Defensoras:

Camila - Avaí/Kindermann/SC

Isadora - Internacional/RS

Lauren - São Paulo/SP

Mayara - Cruzeiro/MG

Gisseli - Grêmio/RS

Naedja - Bahia/BA

Bruna - Internacional/RS

Juliana - Palmeiras/SP

Meias:

Angelina – Palmeiras/SP

Mirian - São Paulo/SP

Duda – São José/SP

Kaylane - Vasco da Gama/RJ

Adyla - Iranduba/AM

Júlia - Internacional/RS

Larissa - São Paulo/SP

Raquel - Red Bull Bragantino/SP

Atacantes:

Eudimilla - Grêmio/RS

Geisiane - São José/SP

Analuyza - Santos/SP

Micaelly – Cruzeiro/MG

Jaqueline – São Paulo/SP

Jheniffer - Internacional/RS