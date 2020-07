Com mais de 17 mil vagas na Bahia, Prouni já está com inscrições abertas

Já estão abertas as inscrições para o 2º processo seletivo de 2020 do Programa Universidade Para Todos (Prouni). O processo para quem quer concorrer a uma bolsa de estudos começou nesta terça (14) e segue até sexta-feira (17). Na Bahia, serão ofertadas 17.405 bolsas, sendo 3.630 integrais e 13.775 parciais. No caso de Salvador, são ao total 7.664 bolsas oferecidas em 138 cursos de instituições de Ensino Superior Privadas.

Podem concorrer à bolsa estudantes que fizeram todo o Ensino Médio em alguma instituição da rede pública, ou bolsistas integrais de escolas particulares. Também é necessário que o aluno comprove renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Aqueles que quiserem concorrer às bolsas parciais (50%), devem ter enda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos por familiar.

Outra exigência para concorrer é que o estudante não possua ainda nenhum diploma de curso superior e que tenha participado do Enem de 2019. ALém disso, ele precisa ter, no mínimo, 450 pontos de média das notas e não ter zerado a redação.

O Prouni tem bolsas dedicadas a pessoas com deficiência e aos autodeclarados indígenas, pardos ou pretos. Neste caso, vale lembrar que qualquer estudante com deficiência pode se inscrever no Prouni, não sendo necessário ter feito o Ensino Médio em escola pública.

Para se inscrever, basta acessar o site do Prouni e seguir os passos indicados. Quem não tiver acesso a internet pode ir até uma das universidades que ofertam vagas no programa e solicitar o uso do computador.

Veja a lista de vagas em Salvador:

Acupuntura - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Administração - 55 bolsas integrais para cotas; 25 bolsas integrais para ampla concorrência; 428 bolsas parciais para ampla concorrência; 21 faculdades Administração Pública - 2 bolsas integrais para cotas; bolsas parciais para 10 cotas; 5 bolsas parciais para ampla concorrência; 3 faculdades Agropecuária - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Alimentos - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 21 bolsas integrais para cotas; 4 bolsas integrais para ampla concorrência; 10 bolsas parciais para cotas; 182 bolsas integrais para ampla concorrência; 10 bolsas parciais para cotas Aquicultura - 2 bolsas integrais para cotas; 4 bolsas parciais para cotas; 2 bolsas parciais para ampla concorrência; Unirb Arbitragem - 4 bolsas parciais para; Unirb Arquitetura e Urbanismo - 15 bolsas integrais para cotas; 2 bolsas integrais para ampla concorrência; 4 bolsas parciais para cotas; 194 bolsas parciais para ampla concorrência; 9 faculdades Artes Visuais - 1 bolsa integral para cotas; 1 bolsa parcial para cotas; duas faculdades Automação Industrial - 34 bolsas parciais em ampla concorrência; Ruy Barbosa Biocombustíveis - 4 bolsas parciais para cotistas; Unirb Biologia - 4 bolsas integrais para cotistas; 6 bolsas parciais para cotistas; 3 bolsas parciais em ampla concorrência; 3 faculdades Biomedicina - 29 bolsas integrais para cotistas; 12 bolsas integrais em ampla concorrência; 9 bolsas parciais para cotistas; 39 bolsas parciais em ampla concorrência Cinema e Audiovisual - 1 bolsa integral para cotistas; Unijorge Ciência Política - 1 bolsa parcial para cotistas; Uninter Ciência da Computação - 2 bolsas integrais para cotistas; 67 bolsas parciais em ampla concorrência; Ruy Barbosa Ciências Aeronáuticas - 5 bolsas integrais para cotistas; 7 bolsas integrais em ampla concorrência; Uniftc Ciências Biológicas - 4 bolsas integrais para cotistas; 3 faculdades Ciências Contábeis - 34 bolsas integrais para cotistas; 17 bolsas integrais em ampla concorrência; 20 bolsas parciais para cotistas; 200 bolsas parciais em ampla concorrência; 18 faculdades Ciências Econômicas - 1 bolsa integral para cotistas; Unesa Comunicação Social Radialismo - 2 bolsas integrais para cotistas; 4 bolsas parciais para cotistas; 2 bolsas parciais em ampla concorrência; Unirb Comunicação Social Jornalismo - 2 bolsas integrais para cotistas; 4 bolsas parciais para cotistas; 2 bolsas parciais para ampla concorrência Comunicação Social Publicidade e Propaganda - 1 bolsa integral para cotistas; Ucsal Comunicação e Marketing - 3 bolsas integrais para cotistas; 1 bolsa integral em ampla concorrência; Unifacs Construção Naval - 4 bolsas parciais para cotistas; Unirb Cosméticos - 4 bolsas parciais para cotistas; Unirb Defesa Cibernética - 4 bolsas parciais para cotistas; Unirb Design - 2 bolsas integrais para cotistas; 1 bolsa integral em ampla concorrência; Unifacs Design Gráfico - 6 bolsas integrais para cotistas; 1 bolsa integral para ampla concorrência; 4 bolsas parciais para cotistas; 69 bolsas parciais em ampla concorrência; 4 faculdades Design de interiores - 2 bolsas integrais para cotistas; 1 bolsa integral em ampla concorrência; 4 bolsas parciais para cotistas; 68 bolsas parciais em ampla concorrência; 4 faculdades Design de moda - 4 bolsas integrais para cotistas; 1 bolsa integral em ampla concorrência; 4 bolsas parciais para cotistas; 2 faculdades Design de produto - 34 bolsas parciais para em ampla concorrência; Ruy Barbosa Direito - 58 bolsas integrais para cotistas; 32 bolsas integrais em ampla concorrência; 22 bolsas parciais para cotistas; 525 bolsas parciais em ampla concorrência; 15 faculdades Educação Física - 55 bolsas integrais para cotistas; 17 bolsas integrais em ampla concorrência; 13 bolsas parciais para cotistas; 19 bolsas parciais para ampla concorrência; 16 faculdades Embelezamento e Imagem Pessoal - 1 bolsa integral para cotistas; Unopar Enfermagem - 29 bolsas integrais para cotistas; 20 bolsas integrais em ampla concorrência; 8 bolsas parciais para cotistas; 316 bolsas parciais em ampla concorrência; 12 faculdades Engenharia Agronômica - 4 bolsas parciais para cotistas; 1 bolsa parcial em ampla concorrência; Unirb Engenharia Ambiental - 1 bolsa integral para cotistas; 100 bolsas parciais em ampla concorrência; Faculdade São Salvador Engenharia Ambiental e Sanitária - 2 bolsas integrais para cotistas; 4 bolsas parciais para cotistas; 103 bolsas parciais em ampla concorrência; 2 faculdades Engenharia Automotiva - 2 bolsas integrais para cotistas; 4 bolsas parciais para cotistas; 2 bolsas parciais em ampla concorrência; Unirb Engenharia Cartográfica e de Agrimensura - 4 bolsas parciais para cotistas; Unirb Engenharia Civil; 21 bolsas integrais para bolsistas; 10 bolsas integrais em ampla concorrência; 21 bolsas parciais em ampla concorrência; 325 bolsas parciais em ampla concorrência; 12 faculdades Engenharia Elétrica - 10 bolsas integrais para cotistas; 1 bolsa integral em ampla concorrência; 7 bolsas parciais para cotistas; 133 bolsas parciais em ampla concorrência; 7 faculdades Engenharia Mecatrônica - 1 bolsa integral para cotistas; 4 bolsas parciais para cotistas; 2 faculdades Engenharia Mecânica - 12 bolsas integrais para cotistas; 2 bolsas integrais em ampla concorrência; 3 bolsas parciais para cotistas; 144 bolsas parciais em ampla concorrência; 8 faculdades Engenharia Química - 2 bolsas integrais para cotistas; 4 bolsas parciais para cotistas; 70 bolsas parciais para cotistas; 3 faculdades Engenharia de Alimentos - 2 bolsas integrais para cotistas; 4 bolsas parciais para cotistas; 2 bolsas parciais em ampla concorrência; Unirb Engenharia de Computação - 4 bolsas integrais para cotistas; 1 bolsa integral em ampla concorrência; 4 bolsas parciais para cotistas; 101 bolsas parciais para ampla concorrência; 3 faculdades Engenharia de Controle e Automação - 67 bolsas parciais em ampla concorrência; Ruy Barbosa Engenharia de Pesca - 4 bolsas parciais para cotistas; Unirb Engenharia de Petróleo - 2 bolsas integrais para cotistas; 5 bolsas parciais para cotistas; 1 bolsa parcial em ampla concorrência; Unirb Engenharia de Petróleo e Gás - 1 bolsa integral para cotista; 4 bolsas parciais para cotistas; 2 bolsas parciais para ampla concorrência; Fbt Engenharia de Produção - 11 bolsas integrais para cotistas; 1 bolsa integral para ampla concorrência; 12 bolsas parciais para cotistas; 111 bolsas parciais em ampla concorrência; 6 faculdades Engenharia de Software - 4 bolsas parciais para cotistas; Unirb Estética e Cosmética - 19 bolsas integrais para cotistas; 4 bolsas integrais para ampla concorrência; 4 bolsas parciais para cotistas; 7 bolsas parciais para ampla concorrência; 6 faculdades Eventos - 4 bolsas parciais para cotistas; Unirb Farmácia - 23 bolsas integrais para cotistas; 12 bolsas integrais para ampla concorrência; 18 bolsas parciais para cotas; 83 bolsas parciais para ampla concorrência; 8 faculdades Filosofia - 3 bolsas integrais para cotas; 5 bolsas parciais para cotas; 2 bolsas parciais para ampla concorrência; 4 faculdades Fisioterapia - 20 bolsas integrais para cotistas; 13 bolsas integrais para ampla concorrência; 9 bolsas parciais para cotistas; 214 bolsas parciais para ampla concorrência; 9 faculdades Fonoaudiologia - 5 bolsas integrais para cotistas;10 bolsas parciais para cotistas; 5 bolsas parciais para ampla concorrência; 2 faculdades Formação Pedagógica para Portadores de Ensino Superior; 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Fotografia - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Futebol - 2 bolsas integrais para cotistas; 4 bolsas parciais para cotas; 2 bolsas parciais para ampla concorrência; Unirb Física - 3 bolsas integrais para cotistas; 6 bolsas parciais para cotistas; 3 bolsas parciais para ampla concorrência; Unirb Gastronomia - 8 bolsas parciais para cotistas; 4 bolsas parciais para cotistas; 140 bolsas parciais para ampla concorrência; 5 faculdades Geografia - 3 bolsas integrais para cotas; 7 bolsas parciais para cotas; 3 bolsas parciais para ampla concorrência; 2 faculdades Gerontologia - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Gestão Ambiental - 5 bolsas integrais para cotas; 2 faculdades Gestão Comercial - 22 bolsas integrais para cotistas; 3 bolsas integrais em ampla concorrência; 7 bolsas parciais para cotas; 120 bolsas parciais em ampla concorrência; 10 faculdades Gestão Financeira - 20 bolsas integrais para cotas; 4 bolsas integrais em ampla concorrência; 8 bolsas parciais para cotas - 97 bolsas parciais em ampla concorrência; 11 faculdades Gestão Hospitalar - 4 bolsas integrais para cotas; 4 bolsas parciais para cotas; 34 bolsas parciais para cotas; 4 faculdades Gestão Pública - 11 bolsas integrais para cotas; 4 bolsas parciais para cotas; 1 bolsa parcial em ampla concorrência; 6 faculdades Gestão da Produção Industrial - 2 cotas integrais para cotas; Estácio de Sá Gestão da Qualidade - 2 cotas integrais para cotas; Estácio de Sá Gestão da Tecnologia da Informação - 6 bolsas integrais para cotas; 1 bolsa integral em ampla concorrência; 1 bolsa parcial em cotas; 4 faculdades Gestão em Recursos Humanos - 89 bolsas integrais para cotas; 26 bolsas em ampla concorrência; 17 bolsas parciais para cotas; 150 bolsas parciais para ampla concorrência; 19 faculdades Gestão de Segurança Privada - 9 bolsas integrais para cotas; 1 bolsa integram em ampla concorrência; 4 bolsas parciais em ampla concorrência; 2 faculdades Gestão de Serviços Jurídicos, Notariais e de Registro - 4 bolsas integrais para cotistas; 2 bolsas integrais para ampla concorrência; Uniceusa Gestão de Turismo - 1 bolsa integral para cotistas; 90 bolsas parciais em ampla concorrência; Faculdade São Salvador História - 9 bolsas integrais em cotas; 6 bolsas parciais para cotas; 3 bolsas parciais em ampla concorrência; 3 faculdades Hotelaria - 4 bolsas parciais em cotas; Unirb Instrumentação em Odontologia - 4 bolsas parciais em cotas; Unirb Investigação Forense e Perícia Criminal - 5 bolsas integrais para cotas; 2 bolsas integrais em ampla concorrência; Estácio de Sá Jogos Digitais - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Jornalismo - 4 bolsas integrais para cotas; 4 bolsas parciais para cotas; 4 bolsas parciais para ampla concorrência; 4 faculdades Letras Inglês - 2 bolsas integrais para cotas; 2 faculdades Letras Libras - 2 bolsas integrais para cotas; 4 bolsas parciais para cotas; 2 bolsas parciais em ampla concorrência; Unirb Letras Língua Portuguesa - 4 bolsas integrais para cotas; 2 faculdades Letras Português - 1 bolsa integral para cotas; Unopar Letras Português e Inglês - 5 bolsas integrais para cotas; 6 bolsas parciais para cotas; 3 bolsas parciais para ampla concorrência; 3 faculdades Logística - 38 bolsas integrais para cotas; 7 bolsas integrais para ampla concorrência; 9 bolsas parciais para cotas; 40 bolsas parciais para ampla concorrência; 13 faculdades Manutenção de Aeronaves - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Marketing - 23 bolsas integrais para cotas; 5 bolsas integrais para ampla concorrência; 13 bolsas parciais para cotas; 38 bolsas parciais para ampla concorrência; 9 faculdades Matemática - 8 bolsas integrais para cotas; 6 bolsas parciais para cotas; 3 bolsas parciais para ampla concorrência; 3 faculdades Mediação - 1 bolsa integral para cotas; Unesa Medicina - 20 bolsas integrais para cotas; 6 bolsas integrais para ampla concorrência; 2 faculdades Medicina Veterinária - 11 bolsas integrais para cotas; 7 bolsas integrais para ampla concorrência; 1 bolsa integral para cotas; 7 bolsas integrais para ampla concorrência; 3 faculdades Música - 2 bolsas integrais para cotas; Ceuclar Negócios Imobiliários - 9 bolsas integrais para cotas; 2 bolsas integrais para ampla concorrência; 10 bolsas parciais para cotas; 3 bolsas parciais para ampla concorrência; 3 faculdades Nutrição - 28 bolsas integrais para cotas; 17 bolsas integrais para ampla concorrência; 15 bolsas parciais para cotas; 156 bolsas parciais para ampla concorrência Odontologia - 10 bolsas integrais para cotas; 2 bolsas parciais para ampla concorrência; 7 bolsas parciais para cotas; 109 bolsas parciais para ampla concorrência; 6 faculdades Oftálmica - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Optometria - 1 bolsa integral para cotas; 6 bolsas parciais para cotas; 1 bolsa parcial para ampla concorrência Paisagismo - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Pedagogia - 49 bolsas integrais para cotas; 9 bolsas integrais para ampla concorrência; 14 bolsas parciais para cotas; 172 bolsas parciais para ampla concorrência; 22 faculdades Petróleo e Gás - 1 bolsa integral para cotas; 4 bolsas parciais para cotas; 1 bolsa parcial para ampla concorrência; Unirb Pilotagem Profissional de Aeronaves - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Podologia - 2 bolsas parciais para cotas; Unirb Processos Gerenciais - 17 bolsas integrais para cotas; 7 bolsas integrais para ampla concorrência; 3 bolsas parciais para cotas; 95 bolsas parciais para ampla concorrência; 9 faculdades Produção Multimídia - 4 bolsas parciais; Unirb Produção de Cacau e Chocolate - 4 bolsas parciais; Unirb Psicologia - 31 bolsas integrais para cotas; 18 bolsas integrais para ampla concorrência; 9 bolsas parciais para cotas; 310 bolsas parciais para ampla concorrência; 9 faculdades Psicopedagogia - 1 bolsa parcial para cotas; Uninter Publicidade e Propaganda - 11 bolsas integrais para cotas; 11 bolsas integrais para ampla concorrência; 4 bolsas parciais para cotas; 105 bolsas parciais para ampla concorrência; 5 faculdades Quiropraxia - 4 bolsas parciais para cotistas; Unirb Química - 3 bolsas integrais para cotas;6 bolsas parciais para cotas; 3 bolsas parciais para ampla concorrência - Unirb Radiologia - 2 bolsas integrais para cotas; 8 bolsas integrais para ampla concorrência; 5 bolsas parciais para cotas; 37 bolsas integrais para ampla concorrência; 4 faculdades Redes de Computadores - 4 bolsas integrais para cotistas; 1 bolsa integral para ampla concorrência; 4 bolsas parciais para cotistas; 135 bolsas parciais para ampla concorrência; 4 faculdades Refrigeração e Climatização - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Relações Internacionais - 2 bolsas integrais para cotas; Unifacs Rádio, TV e Internet - 2 bolsas integrais para cotas; 9 bolsas parciais para cotas; 2 bolsas parciais para ampla concorrência; Unirb Saúde do Idoso - 4 bolsas parciais para cotistas; Unirb Segurança Pública - 6 bolsas integrais para cotas; 10 bolsas parciais para cotas; 3 bolsas parciais para ampla concorrência; 3 faculdades Segurança da Informação - 1 bolsa integral para cotas; 34 bolsas parciais para ampla concorrência; 2 faculdades Segurança no Trabalho - 2 bolsas integrais para cotas; 4 bolsas parciais para cotas; 1 bolsa parcial para ampla concorrência; Unirb Segurança no Trânsito - 2 bolsas integrais para cotas; 10 bolsas parciais para cotas; 3 bolsas parciais para ampla concorrência; Unirb Serviço Social - 18 bolsas integrais para cotas; 4 bolsas integrais para ampla concorrência; 8 bolsas parciais para cotas; 104 bolsas parciais em ampla concorrência; 8 faculdades Serviços Jurídicos, Cartorários e Notariais - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Sistema de Informação - 1 bolsa parcial para ampla concorrência; Estácio Fib Sistemas de Informação - 12 bolsas integrais para cotas; 2 bolsas integrais para ampla concorrência; 34 bolsas parciais para ampla concorrência; 5 faculdades Sistemas para Internet - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Tecnólogo em Metalurgia - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Teologia - 4 bolsas integrais para cotas; 5 bolsas parciais para cotas; 2 bolsas parciais para ampla concorrência; 3 faculdades Terapia Ocupacional - 2 bolsas integrais para cotas; 6 bolsas parciais para cotas; 1 bolsa parcial para ampla concorrência; Unirb Turismo - 2 bolsas integrais para cotas; Faculdade São Salvador Vinicultura e Enologia - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Zootecnia - 2 bolsas parciais para cotas; 3 bolsas parciais para ampla concorrência; Unirb





* Com supervisão da subeditora Clarissa Pacheco