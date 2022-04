Com mudança no ataque, Bahia está pronto para pegar o Náutico; veja escalação

Depois de uma semana inteira livre para treinos, o Bahia está pronto para o duelo contra o Náutico, nesta sexta-feira (15), às 21h30, no estádio dos Aflitos, pela 2ª rodada da Série B.

Na manhã desta quinta-feira (14), o tricolor realizou o último treino antes da partida. No CT Evaristo de Macedo, o técnico Guto Ferreira montou a equipe titular e fez um trabalho tático.

O treinador não deu pistas sobre o time que vai iniciar a partida contra o Náutico, mas o Bahia vai ter pelo menos uma mudança. O atacante Hugo Rodallega sofreu lesão na coxa e está fora do confronto.

O mais cotado para ficar com a vaga é o atacante Matheus Davó. Entre as opções, Guto tem ainda Vitor Jacaré, Marcelo Ryan, Ronaldo e Rildo. A escalação só vai ser divulgada minutos antes do jogo, mas um provável time tem:

Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Rezende e Daniel; Raí, Matheus Davó e Marco Antônio.

Antes do fim do treino alguns atletas aproveitaram para aprimorar as jogadas de bola parada. Depois da atividade, a delegação do Bahia seguiu para o Recife, local da partida.