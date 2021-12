Com mudança no ataque, Bahia está pronto para último jogo do ano; veja escalação

O Bahia está pronto para o último compromisso na temporada 2021. Na manhã desta quarta-feira (8), o tricolor treinou no estádio de Pituaçu e o técnico Guto Ferreira definiu a equipe que vai entrar em campo na decisão contra o Fortaleza, nesta quinta-feira (9), às 21h30, no estádio do Castelão, na capital cearense.

Para o jogo que vale a permanência do Bahia na primeira divisão, Guto Ferreira não vai poder contar com o atacante Rossi. O camisa 7 foi expulso contra o Fluminense e está fora de combate. Mesmo assim, Rossi integra a delegação que viajou para Fortaleza.

No lugar do atacante, Juninho Capixaba volta a ser titular e vai formar trio de ataque junto com Raí Nascimento e Gilberto. O centroavante é o artilheiro do Bahia no Brasileirão, com 15 gols, e maior esperança do tricolor para conseguir um bom resultado na última rodada.

Guto ganhou ainda dois retornos importantes. Após cumprirem suspensão, os meias Daniel e Lucas Mugni estão à disposição do treinador. A tendência é de que o argentino seja escalado como titular, entrando no lugar de Edson. Assim, uma possível escalação do Bahia tem:

Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Mugni e Rodriguinho; Raí Nascimento, Gilberto e Juninho Capixaba.

Para se garantir na elite em 2022, o Bahia depende das próprias forças e precisa apenas de uma vitória sobre o Fortaleza. Em caso de empate no Castelão, o time baiano vai ter que torcer para que o Juventude não vença o Corinthians, em Caxias do Sul.

O Bahia escapa da degola também com uma derrota, desde que o Juventude também seja derrotado e o Grêmio não consiga vencer o Atlético-MG, em casa.