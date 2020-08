Com pênalti desperdiçado, Jacuipense perde de virada para Remo

O Jacuipense fez sua estreia na Série C neste domingo (9), após conquistar o acesso inédito no ano passado. O primeiro jogo, porém, não foi como o time grená esperava. Após sair na frente no placar, levou a virada e acabou perdendo por 2x1 para o Remo, em casa, no Valfredão.

O time mandante começou a partida melhor e fez pressão. Abriu o placar aos 8 minutos, quando Eudair apareceu livre e cabeceiou para o fundo da rede. Do outro lado, o azulão só foi se achar a partir dos 20 minutos - e, então, passou a ganhar espaços aos poucos. Teve boas chances de empate com Rafael Jansen, Gelson e Charles, mas terminou o primeiro tempo atrás no marcador.

Na volta do intervalo, o Remo não precisou de muito para ficar igualado. Lucas Siqueira chutou forte e, aos 2 minutos, fez o 1x1. O Leão paraense passou a dominar o jogo e dificultar a vida dos anfitriões. Só aos 23 minutos o Jacuipense teve sua primeira boa chance na etapa, depois de um cruzamento, mas a bola foi no travessão.

Aos 33 minutos, Levi chutou e o árbitro viu a bola tocar no braço do defensor azulino, dentro da área, e marcou pênalti para o clube baiano. Eudair cobrou, mas Vinícius, que se esticou todo, defendeu.

No último minuto do tempo regular, Marlon derrubou Thiaguinho na entrada da área e foi expulso. Mesmo com um a menos, o Remo conseguiu um contra-ataque aos 48 com Eduardo Ramos e conseguiu o gol. O 2x1 foi sacramentado e o Jacuipense perdeu.