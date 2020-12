Com pouco tempo para treinar, Vitória tem preparação com conversa

O Vitória fez, na manhã desta quinta-feira (3), a primeira e única atividade no gramado antes de enfrentar o Confiança, na sexta (4), pela 26ª rodada da Série B. Com pouco tempo de preparação, o técnico interino Rodrigo Chagas apostou em bate-papo com os jogadores.

A conversa com o grupo teve duração de quase 20 minutos e aconteceu após o aquecimento. Em seguida, o treinador colocou os possíveis titulares em campo e fez uma movimentação sem usar bola. A ideia era posicionar taticamente a equipe.

Ronaldo, com desconforto na coxa, e Wallace, que sofreu trauma no pé, não foram ao campo e ficaram em tratamento com os fisioterapeutas. Apesar de apresentar melhora, o goleiro foi vetado do jogo. Já o zagueiro é tratado como dúvida.

O duelo contra o Confiança também não terá o volante Guilherme Rend, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Chagas terá os retornos do zagueiro Maurício Ramos e do lateral Rafael Carioca. Na lista de relacionados, que não foi divulgada, o Vitória confirmou as presenças do volante Romisson e do meia Soares.

Com 32 pontos, o Vitória ocupa a 14ª posição na tabela de classificação da Série B. O jogo contra o Confiança está marcado para esta sexta-feira (4), às 19h15, no Barradão.