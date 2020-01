Com proposta do Bahia, zagueiro Léo decide ficar no Cruzeiro

Alvo do Bahia, o zagueiro Léo decidiu que vai permanecer no Cruzeiro em 2020. Nesta sexta-feira (10), o defensor concedeu entrevista e garantiu que quer participar da reconstrução do clube mineiro, rebaixado à Série B no ano passado e atolado em dívidas.

“Eu permaneço no clube. Tive uma conversa com a diretoria tanto ontem quanto hoje, confirmando que foi algo legal. Quero fazer parte da reconstrução do clube. Por respeito, identificação e por gostar do clube, decidi ficar e fazer parte dessa reconstrução”, explicou o zagueiro de 30 anos.

Léo está na Raposa desde 2010 e, com a camisa azul, disputou 380 jogos e marcou 21 gols. Como recebe salário acima do teto estipulado pelo Cruzeiro para a atual temporada, existia a possibilidade do zagueiro deixar o clube. O Bahia apareceu como um dos interessados e fez proposta de empréstimo até o final do ano, mas o defensor descartou.

“Tive realmente propostas para sair, em outros anos também, mas decidi permanecer no Cruzeiro. Sei que são momentos peculiares, nos quais, com certeza, precisaremos de todos os torcedores. Sei da mágoa e da tristeza, mas com união e paciência, e o torcedor entendendo e reerguendo o clube, são coisas que vão ajudar", continuou o zagueiro.