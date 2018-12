Com recreativo, Bahia encerra preparação para último compromisso

Em clima de muita descontração e com a presença da torcida no Fazendão, o Bahia encerrou a preparação para o último compromisso de 2018, que será neste domingo (2), às 16h (horário da Bahia), diante do Cruzeiro, em Pituaçu. O técnico Enderson Moreira deixou os jogadores a vontade para a disputa de um recreativo, o popular rachão.

O comandante tricolor não poderá contar com o goleiro Douglas, o zagueiro Tiago e o volante Gregore, todos suspensos. Nino Paraíba, Marco Antônio e Élber, que não treinaram na sexta feira (30), também podem desfalcar a equipe. Anderson será o titular no gol. Na zaga, Jackson e Douglas Grolli são as opções para formar dupla com Lucas Fonseca. Já no meio-campo, Flávio e Nilton brigam por uma vaga para atuar ao lado de Elton.

A principal novidade deve ser a presença do centroavante Gilberto entre os titulares. A última vez que isso aconteceu foi no dia 20 de outubro, no triunfo por 1x0 sobre o Botafogo. Jogo em que o camisa 9 sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho e ficou fora por algumas partidas. Ele voltou a entrar em campo dia 18 de novembro, na derrota por 1x0 para o Atlético-MG, e participou também do triunfo sobre o Fluminense por 2x0 e nova derrota diante do América-MG, por 1x0. Todos os três jogos entrando no decorrer da partida.

O time deve ir a campo com Anderson, Bruno, Douglas Grolli (Jackson), Lucas Fonseca e Léo; Flávio (Nilton) e Elton; Clayton (Élber), Ramires e Zé Rafael; Gilberto.