Com torcida, Bahia finaliza preparação para enfrentar o Goiás

A arquibancada do Fazendão encheu na tarde desse sábado (17). O último treino preparatório para o jogo contra o Goiás contou com a presença de sócios aniversariantes dos meses de junho, julho e agosto. O Esquadrão recebe a equipe goiana no domingo (18), às 16h, na Fonte Nova, pelo Brasileirão.

Sob os olhares atentos da galera, o técnico Roger Machado comandou uma atividade focada em fundamentos. Os jogadores trabalharam troca de passes, cruzamentos, finalizações e bola parada. O lateral direito Nino Paraíba não participou e fez apenas reforço muscular na academia.

Diante do Goiás, o zagueiro Juninho e o atacante Artur voltam ao time. Uma cláusula contratual os impediu de atuar contra o Palmeiras na rodada passada. Após cumprir suspensão, o centroavante Fernandão, que é reserva, será opção no banco outra vez.

Em compensação, o time não terá o volante Gregore, que foi expulso e está suspenso. Ronaldo deve ser o substituto. Com 20 pontos, o Bahia é o 10º colocado do Brasileiro. O Goiás soma 17, aparece no 13º lugar.