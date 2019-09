Começa rodízio no JN; Jéssica Senra apresenta no sábado que vem

O rodízio de apresentadores regionais no Jornal Nacional para celebrar os 50 anos do noticiário começou neste sábado (31), com Márcio Bonfim, de Pernambuco, e Cristina Ranzolin, do Rio Grande do Sul. Representante da Bahia, Jéssica Senra vai comandar o JN no próximo sábado (7).

De acordo com a TV Bahia, foram enviados para apreciação do "JN" os nomes de Jéssica, Fernando Sodake e Ricardo Ishmael. Os escolhidos foram decididos através de sorteio, segundo a Globo.

Jéssica vai comandar o JN semana que vem ao lado do apresentador Ayres Rocha, do Acre.

"E no meio das férias a gente recebe essa notícia que dá vontade de voltar imediatamente!!! Desejo de todo o meu coração honrar a minha terra e cada um dos meus colegas no dia em que sentar para apresentar o jornal mais importante do meu país", celebrou a apresentadora quando a notícia foi divulgada.

Veja a lista completa de apresentadores: