Comédia fala sobre os 'lixos' produzidos pela vida

Uma peça de teatro que não tem começo, meio e fim. Pode até parecer estranho, mas é justamente esta a proposta que o espetáculo Chorume: uma Comédia de Restos, que segue em cartaz junho no teatro Sesi Rio Vermelho.

Com direção de João Sanches, que esteve à frente da comédia Revele, a montagem discute de forma dinâmica a produção excessiva de lixo, seja material, emocional e até comportamental. “A gente consome e produz muito, mas não pensa no destino do descarte. A sensação de nunca estar satisfeito”, diz o diretor.

Segundo ele, a grande dificuldade para montar a peça estava em como representar o descarte, ou pelo menos sua sensação, para a plateia que está assistindo. A solução que Sanches encontrou então, foi transformar o próprio espetáculo em um grande lixão, onde cenas e personagens passam em um piscar de olhos, transformando-os em figuras e momentos descartáveis. “A peça é como se fosse um ‘zapping’, que muda o tempo todo”, conclui João.

A peça usa o humor e o dinamismo para conduzir o público (Foto: Diney Araújo)

No elenco, nomes premiados do teatro baiano dão forma ao espetáculo e transformam uma ideia complexa em uma peça “dinâmica e divertida, muito fácil de compreender”, explica Sanches. O quarteto de atuação é formado por Evelin Buchegger, premiada na última quarta como melhor atriz no Prêmio Braskem de Teatro, Mariana Moreno, vencedora na categoria em 2017, Wanderley Meira, que ganhou como melhor ator na premiação de 2015, e Leonardo Bittencourt, responsável por várias trilhas sonoras do teatro na Bahia.

"É sarcástica. O humor faz com que você esteja e rindo e depois se toque e fique se perguntando ´meu deus por que tô rindo disso?'", João Sanches, sobre o tom humorístico do espetáculo

Eles vivem 86 personagens, que são marcados pelos crachás, parte fundamental do figurino. “Com esses atores já é meio caminho andando. Eles são fantásticos”, diz João Sanches.

Serviço

O quê: Chorume: uma Comédia de Restos

Quando: Sextas e sábados (de 17/05 até 16/06), às 20h

Onde: Teatro Sesi Rio Vermelho (Rio Vermelho)

Ingresso: R$ 40 | R$ 20

Venda: Sympla e bilheteria.