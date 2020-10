Comédia romântica de Natal com Emma Roberts estreia na Netflix

Este ano já deu provas de ser atípico, não é? Mal percebemos a passagem da Páscoa, Dia das Mães, Dia das Crianças. Agora, os supermercados já dão sinais de que o Natal está chegando, com a comercialização precoce de panetone e afins. E a Netflix disponibiliza a primeira comédia romântica natalina de 2020. Trata-se de Amor Com Data Marcada, com a atriz Emma Roberts.

Disponível na plataforma de streaming desde quarta-feira, 28, a comédia romântica conta a história de Sloane, vivida por Emma, uma jovem que acredita estar bem resolvida no quesito amor. Já Jackson, interpretado pelo ator Luke Bracey, é um solteiro que busca diversão sem romance.

Sloane e Jackson se conhecem durante uma festa de Natal. Em um mundo em que as relações são líquidas, com poucas chances de compromisso, os dois fazem um pacto: em ocasiões especiais, um seria acompanhante do outro, como namorados. O trato valeria por um ano. Será que dará certo?

Amor Com Data Marcada parece uma boa dica de filme, em um ano tão marcado pelo pessimismo e medo do futuro.