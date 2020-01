Comércio receberá projeto de arte que vai transformá-lo em uma galeria a céu aberto

(Divulgação)

Bel Borba foi um dos primeiros artistas baianos a espalhar sua arte pelas ruas

A região do Comércio, na Cidade Baixa, vai se transformar numa galeria a céu aberto. A partir de março, oito artistas contratados pela Fundação Gregório de Mattos irão instalar nas ruas do bairro, obras de arte permanentes, em homenagem ao aniversário da cidade. Para esta ação, que tem curadoria do baiano Daniel Rangel, a FGM está investindo R$ 900 mil. Dentre os artistas contratados para integrar o projeto artístico estão Bel Borba - que vai pintar dois grandes painéis nas laterais do Plano Inclinado –, Vinícius S.A., Iêda Oliveira, Lanussi, Ray Viana e Ayrson Heráclito. A proposta, segundo o curador, é que os artistas contratados, criem suas peças homenageando nomes consagrados como Carybé, Mario Cravo Junior, Mestre Didi, Ekemberger, Ruben Valentim e Joãozito.

(Max Haack/Divulgação)

Recém requalificada Praça da Inglaterra vai ganhar obras de arte

Grafite

De acordo com o presidente da FGM, Fernando Guerreiro, a ideia é trazer a arte para a rua. “Teremos grafites no Terminal da França, pinturas, esculturas e instalações artísticas nas ruas da Grécia, dos Ourives e Francisco Gonçalves, além do Plano Inclinado e da Praça da Inglaterra”, conta.

(Divulgação)

Fernando Guerreiro vai espalhar arte pelas ruas do Comércio

De olho na Lei

A expectativa dos artistas é de que esta iniciativa possa contribuir para que a Lei Municipal 4489/92, de 4 de fevereiro de 1992, que obriga os empreendimentos a incluírem obras de arte em seus projetos, volte a ser cumprida na capital baiana. Só para lembrar, a legislação municipal criada nesta data diz o seguinte: “Os empreendimentos de urbanização, edificação e complexos urbanos deverão conter obras originais de valor artístico de autor de comprovada habilitação profissional, nos termos da presente Lei”.

Teatro em casa

A atriz baiana Ana Paula Bouzas está de volta a Salvador. A artista desembarca no Teatro Sesi Rio Vermelho, no próximo dia 18, para uma curta temporada do seu espetáculo Inferno, que tem texto dos cariocas Rodrigo de Roure e Luís Felipe Andrade, escrito especialmente para ela, e direção do também baiano Fábio Espírito Santo. A montagem ficará em cartaz de 18/1 a 9/2, sempre aos sábado e domingos, às 20h.

(Foto:Mauricio Maia/Divulgação)

Ana Paula Bouzas encena monólogo em Salvador

Jantar com grife

Dono de duas estrelas Michelin, o chef Ivan Ralston (Tuju/SP), e o argentino Pedro Bargero, que está colocado em 29ª posição no ranking dos 50 melhores restaurantes da América Latina (Chila/Buenos Aires), são os convidados da primeira edição do ano do projeto Origem Convida, promovido pelo casal Fabrício Lemos e Lisiane Arouca. O jantar acontece hoje, a partir das 19h, no Caminho das Árvores.

(Divulgação)

Pedro Bargero vai cozinhar com Fabricio Lemos no Origem

Canto para Iemanjá

Selma Calabrich e Irá Carvalho estarão à frente de mais uma edição da festa de Iemanjá na Vila Caramuru, a partir das 16h do dia 2 de fevereiro. Desta vez, as produtoras acionaram um time de artistas de primeira linha para animar a festa Canto de Iemanjá. Dentre as atrações estão Nando Reis, Marienne de Castro, Xande de Pilares e participação do Olodum. Os ingressos já estão à venda.

(Divulgação)

Nando Reis é autor da música Iemanjá

De olho na cozinha baiana

Autora do livro 50 Pratos De Grande Chefs Que Devem Ser Apreciados Pelo Menos Uma Vez na Vida, a francesa Hélène Luzin desembarca em Salvador no próximo dia 18 para conhecer a gastronomia baiana. A jornalista e escritora, que comanda a agência Marques et Chefs, que tem no portefólio estrelas da cozinha francesa como Alain Ducasse, vai passar uma semana na cidade a convite de Ademar e Verônica Lemos, do restaurante Chez Bernard. No roteiro, tour pelos principais restaurantes da cidade e visita a locais emblemáticos da gastronomia local como a Feira de São Joaquim. Hélène integra as equipes de especialistas que elegem os 50 melhores restaurantes do mundo e o Guia Michelin.

(Divulgação)

Francesa Hélène Luzin vem conhecer a cozinha baiana

Mais +

Bonito demais ver a cidade lotada de turistas frequentando o Centro Histórico de Salvador. Tá hora dos baianos se juntarem aos visitantes para perceberem o quão valiosa é essa nossa joia, de enorme valor histórico, artístico e cultural, que atrai gente do mundo inteiro. Oportunidade também dos locais se darem conta de que esta é uma das regiões mais policiadas da cidade.

Menos –

Pegando o gancho do turismo, chega a ser vergonhoso para nós baianos, ver o descaso com que vem sendo tratado o Museu de Arte Moderna da Bahia. Não bastasse tentar tornar o complexo cultural, que é patrimônio histórico, em arena de shows, espaços expositivos como o casarão principal e o Parque das Esculturas, estão fechados em pleno verão. É triste ver a frustração dos turistas que chegam ali e batem com a cara na porta. Sem diretor desde o começo de dezembro, o MAM está literalmente a ver navios.