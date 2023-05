Como aproveitar um festival de música ao máximo e manter-se seguro

Festivais de música são uma oportunidade única de experimentar novos artistas, descobrir novos gêneros musicais, desfrutar de jogos de roleta online e curtir o clima de celebração com pessoas que compartilham a mesma paixão. No entanto, assim como em qualquer grande evento, é importante estar ciente dos riscos e tomar precauções para garantir a segurança.

Com atrações de peso como Post Malone, Demi Lovato, Bruno Mars, Bebe Rexha, Maroon 5 e Foo Fighters, 2023 será o ano de inauguração do The Town, festival de música que acontece em São Paulo no mês de setembro, dos mesmos produtores do renomado Rock in Rio.

Aqui estão algumas dicas para aproveitar ao máximo o festival de música e manter-se seguro.

1. Planeje com antecedência

Antes de ir ao festival, pesquise informações sobre o local, as atrações, os horários e as regras do evento. Verifique se há restrições de idade, itens proibidos ou políticas de segurança. Além disso, planeje a viagem com antecedência, incluindo o transporte e o alojamento.

2. Fique hidratado

Festivais como o The Town podem ser intensos e durar o dia todo, por isso é importante beber bastante água e se manter hidratado. Certifique-se de levar uma garrafa de água reutilizável para evitar a desidratação. Além disso, evite o consumo excessivo de álcool, pois pode aumentar o risco de desidratação e outros problemas de saúde.

3. Proteja seus pertences

Infelizmente, os festivais podem ser alvos de roubos e furtos. Certifique-se de manter seus pertences em um local seguro, como uma mochila ou bolsa com zíper. Evite levar objetos de valor desnecessários, como joias ou dinheiro em excesso. Além disso, não deixe seus pertences desacompanhados.

4. Fique atento aos seus amigos

É fácil se perder em um festival de música, ainda mais em um de porte como o The Town, por isso é importante ficar atento aos seus amigos e estabelecer um ponto de encontro em caso de separação. Além disso, se algum de seus amigos estiver sob o efeito de drogas ou álcool, certifique-se de ficar de olho neles e ajudá-los se necessário.

5. Proteja sua pele

Festivais geralmente ocorrem ao ar livre e sob o sol, por isso é importante proteger sua pele dos raios UV. Certifique-se de usar protetor solar e reaplique-o regularmente. Além disso, use chapéu ou boné e óculos de sol para proteger seus olhos.

6. Seja respeitoso com os outros

Os festivais são um ambiente de celebração, mas é importante ser respeitoso com os outros participantes. Não empurre, não brigue, não use palavrões ou insulte os outros. Respeite a privacidade e o espaço pessoal dos outros e evite comportamentos agressivos ou violentos.

7. Esteja ciente dos seus limites

Festivais podem ser intensos e emocionantes, mas é importante estar ciente dos seus limites e respeitá-los. Se você se sentir cansado, com fome ou com sede, não hesite em fazer uma pausa. Além disso, se você não se sentir confortável com alguma situação, saia dela.

8. Fique atento à previsão do tempo

Festivais geralmente ocorrem ao ar livre dependendo do clima. Por isso, é importante ficar atento à previsão do tempo antes de ir ao festival e levar roupas adequadas para o clima. Se estiver previsto chuva, leve um guarda-chuva ou capa de chuva. Se estiver previsto sol, leve um chapéu ou boné e óculos de sol.

9. Mantenha-se informado

Durante o festival, certifique-se de estar sempre informado sobre as atrações, os horários e as mudanças de última hora. Verifique as redes sociais do evento ou baixe um aplicativo oficial do festival para se manter atualizado. Além disso, fique atento às instruções dos seguranças e dos organizadores do evento.

10. Tenha cuidado com drogas e álcool

O uso de drogas e álcool é comum em festivais de música, mas é importante lembrar que o uso excessivo pode ser perigoso e colocar sua segurança em risco. Se você decidir beber ou usar drogas, faça com moderação e nunca aceite bebidas ou drogas de estranhos. Além disso, nunca dirija sob o efeito de drogas ou álcool.





Este conteúdo não reflete nem total nem parcialmente a opinião do Jornal CORREIO e é de inteira responsabilidade do autor.