Como construir uma rede forte para relacionamentos e trabalhos?

Num passado não tão distante, acreditava-se que fazer um bom network era distribuir cartões de visitas ou até mesmo ter uma ação massiva nas redes sociais. Hoje, se reconhece que um network efetivo se faz com trocas qualitativas relevantes.

De acordo com o empresário, consultor e professor de gestão e negócios da Unijorge Ricardo Caribé, o bom network consiste em conhecer pessoas e despertar nelas o interesse de também conhecer você. “A isso se pode chamar um networking saudável e com chances verdadeiras de se traduzirem em boas oportunidades de relacionamento, de vivências enriquecedoras e de negócios”, esclarece.

Ricardo Caribé destaca a importância de conhecer pessoas e despertar nelas o desejo de também conhecer você e o seu trabalho (Foto: Divulgação)

Para Ricardo, tudo que se faz na vida tem chances de sucesso, na medida da capacidade pessoal de construir relacionamentos, inclusive se projetar profissionalmente e ganhar dinheiro. “É aplicar a lógica do lead: buscar interagir com quem realmente possa estar interessado no que se tem a oferecer”, diz.

Híbridos

A PhD e vice presidente da Business Network (BNI Brasil) Mara Leme Martins diz que a pandemia modificou não apenas o regime de trabalho, mas, sobretudo a forma de fazer network e que é provável que muitas pessoas adotem uma abordagem híbrida para suas redes de trabalho, mesmo após a pandemia.

“À medida que isso acontecer, nós veremos mais networking de negócios ocorrendo por meio de algum tipo de formato de realidade mista, que irá globalizar o mercado”, defende, ressaltando que networking é sobre se relacionar, não fazer negócios.

Ricardo Caribé reconhece que o período da pandemia roubou da maioria das pessoas uma etapa central do processo de conhecer pessoas e despertar nelas o interesse em lhe conhecer: a presencialidade. “O mundo digital é gigantesco e poderoso, mas não nos resume enquanto sujeitos. Ainda precisaremos das palestras, dos congressos, dos encontros, das aulas, das reuniões, das festas e da presencialidade, para dar uma dimensão efetiva ao encantamento e interesses mútuos, que devem marcar o networking saudável e efetivo”, defende Caribé.

Para ele, o que se tem visto de melhor são experiências que simulam a presencialidade coletiva, ou seja, que buscam reproduzir o viver, sentido básico de live. “Esse talvez seja o caminho, pois permite estar perto de grupos de afinidade ou de comunidades onde os interesses estejam mais claramente definidos”, explica.

Receita de sucesso

Mara diz que para que as redes de trabalho funcionem, é preciso ter uma conexão verdadeira ou ajudar alguém antes de pedir algo. “As pessoas costumam dizer que perguntar nunca é demais, mas estão erradas. Pode doer e as coisas podem dar errado se você perguntar muito cedo”, afirma.

Ricardo Caribé reforça, destacando que não se deve perder o foco e se deixar levar pela ansiedade em estabelecer contatos de forma indiscriminada. “Mostrar o que se é, o que pensa, faz e agrega, ainda é a base da nossa capacidade de atrair o interesse das pessoas. Era assim na era analógica, permanece sendo assim na digital”, orienta o professor.

Mara ressalta ainda que, quando se trata de networking, é importante falar com as pessoas e pensar em maneiras criativas de construir o seu negócio. “Dedique tempo aos relacionamentos que você já tem. Estenda a mão e pergunte se elas estão bem, se há algo que você pode fazer para ajudá-las”, ensina.

A representante da BNI Brasil reforça ainda que a correria do dia a dia pode fazer pensar que nunca há tempo para fazer networkings, mas na realidade sempre há. “Não é tarde demais para começar a construir sua rede agora, uma pessoa de cada vez”, finaliza Mara.

Para fazer networking com resultados:



1. Não vá direto para o modo de vendas: as pessoas tentam pular a visibilidade e a credibilidade para chegar ao momento da lucratividade com mais rapidez. Isso acontece o tempo todo, principalmente nas redes sociais. As pessoas se conectam e no dia seguinte estão vendendo seus produtos e serviços.

2. Leve em consideração o “efeito borboleta”. Você não sabe quem as pessoas conhecem, então apenas entre em contato com alguém para construir um relacionamento. É preciso ter um ponto de partida para conhecer as pessoas. Conhecendo alguém em uma reunião ou evento, ela pode te indicar para outras pessoas e, dessa forma, você vai construir relacionamentos sem saber onde esse efeito borboleta pode te levar, mas mudando a vida dos seus negócios.

3. Lei da Reciprocidade: é importante ter a visão de que a confiança colaborativa é a moeda mais valiosa nos negócios, nos relacionamentos e na vida. O marketing de referência e indicações nunca foram tão importantes quanto nos dias de hoje, em que as empresas precisam conquistar novos clientes, presencial ou remotamente, para não colocar em risco a sua operação. Os empreendedores precisam aprender os benefícios da filosofia “Givers Gain”, ou seja, “se eu lhe ajudar indicando negócios, você vai se interessar em me ajudar também”. É a Lei da Reciprocidade em ação no mundo dos negócios.