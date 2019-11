Confira os shoppings que abrem e os que fecham nesta sexta em Salvador

Com mais um feriado chegando e com os comerciários ainda sem convenção coletiva surge novamente a pergunta: os shoppings vão funcionar normalmente no feriado? Para a maioria dos centros de compras a resposta para essa pergunta é “sim”, mas alguns fizeram alterações na programação por conta do Dia da Proclamação da República.

Em nota, a Federação do comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) afirmou que uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-5ª Região) garantiu a abertura do comércio em Salvador nos feriados, sem a necessidade de Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

Confira abaixo o horário de funcionamento dos principais shoppings da cidade e de outros estabelecimentos, como supermercados, academias, e centros de compra.

Salvador Shopping

Funcionará normalmente das 9h às 22h. Atrações natalinas: Parque dos Esquilos, Loja do Papai Noel e Estrelas do Bem (9h às 22h) e Jardim Encantado do Noel (16h às 22h). Bompreço das 8h às 21h.

Salvador Norte

Opera normalmente das 9h às 22h. Atrações natalinas: Vila do Noel com Roda Gigante, das 9h às 22h; Mundo Doce do Noel, com trenzinho, das 12h às 22h; Confeitaria do Noel (trono do Bom Velhinho), das 13h às 20h; Parada de Natal, a partir das 15h. Academia Smart Fit das 9h às 15h. Hiper Bompreço das 8h às 21h.

Shopping Bela Vista

Funcionará normalmente. Alimentação, áreas de lazer, lojas âncoras, lojas e quiosques, farmácias, salões de beleza, barbearias e supermercado G. Barbosa funcionarão das 9h às 22h. As salas de cinemas do complexo Cinépolis, SAC e a academia Alpha Fitness funcionarão em horários independentes que poderão ser consultados nos respectivos sites.

Shopping da Bahia

O funcionamento será normal em todas as lojas, das 9h às 22h. A Noelândia, atração de natal do shopping, terá início a partir das 15h.

Shopping Barra

Lojas e a praça de alimentação funcionarão normalmente, das 9h às 22h. O Espaço Gastronômico Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma terá funcionamento a partir das 12h, e a decoração de Natal estará aberta para visitação das 9h às 22h.

Shopping Paralela

Abre normalmente, das 9h às 22h. O cinema funcionará de acordo com a programação.

Shopping Itaigara

O Shopping Itaigara estará com suas lojas e serviços fechados no feriado da Proclamação da República. Já o Bompreço funcionará das 7h às 18h. No sábado (16), o Shopping voltará ao seu funcionamento normal, das 9h às 20h.

Center Lapa

O cinema e a praça de alimentação funcionam das 12h às 20h; as lojas Americanas, Bunny’s, Marisa, O Boticário, Ortobom e Atacadão dos Remédios, das 9h às 18h; a Riachuelo das 9h às 20h. As demais lojas e quiosques estarão fechadas. No sábado (16), o empreendimento retorna ao horário normal de funcionamento das 09h às 20h.

Shopping Piedade

Terá horário especial. As Lojas Americanas e C&A abrem das 9h às 16h. A Magazine Luiza, Casas Bahia, O Boticário, Giros, Planeta Modas, Planeta Technos e Beauty Mania, além do Parque Noel, também funcionam das 9h às 16h. Já a academia Smart Fit abrirá das 9h às 15h. A loja Tenda funcionará das 9h às 14h. Na Praça de Alimentação as lojas MC Donald’s, Burguer King, Bob’s, Alléria Grill, Açaí no kilo, Doce Vida, Bom Demais e Nutriall confirmaram a abertura, das 9h às 16h, já as demais lojas e serviços terão abertura facultativa.

Shopping Paseo

Lojas e serviços terão abertura opcional, das 13h às 19h. O funcionamento da praça de alimentação também será opcional, a partir de 12h. Já o cinema segue a programação no site da Sala de Arte.

Shopping Cajazeiras

Estará aberto parcialmente. As lojas abrem das 13h às 21h e a Praça de Alimentação, das 12h às 21h. O cinema segue a programação normal dos filmes em cartaz.

Outlet Premium Salvador

As lojas e a praça de alimentação abrem das 9h às 21h.





OUTROS ESTABELECIMENTOS

Mercado do Rio Vermelho

Os boxes da Ceasinha terão funcionamento facultativo das 7h às 14h. Já a Praça de Alimentação vai funcionar das 7h às 16h.

GBarbosa

Iguatemi – das 7h às 19h

Costa Azul – das 7h às 21h

Brotas – das 7h30 às 18h

Pau da Lima, Cabula e San Martin - das 8h às 19h

Lauro de Freitas – das 7h às 22h

Guarajuba – das 8h às 21h

Horto Bela Vista – horário de funcionamento do centro de compras

Mercantil Rodrigues

Calçada, Ogunjá, Pirajá e Lauro de Freitas – das 7h às 21h

Ferreira Costa

Aberta das 8h às 21h.

Perini

Pituba, Vasco da Gama, Graça e Barra – das 6h30 às 21h

Costa Azul – das 7h às 21h

Nos Shoppings Barra, da Bahia, Paralela e Salvador, as lojas seguirão horário dos respectivos centros de compras.

TRE

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) terá expediente suspenso nesta sexta-feira (15), retornando na segunda-feira (18) às atividades normais. No entanto, a suspensão no feriado não atingirá as zonas eleitorais envolvidas na última fase da revisão biométrica no estado.

Almacen Pepe

As unidades Horto Florestal, Pituba e Alphaville vai funcionar em horários diferenciados nesta sexta-feira, por conta do feriado da Proclamação da República, 15 de novembro. Neste dia, as lojas de Alphaville (Av. Alphaville, 199) e do Horto Florestal (Av. Santa Luzia, 985) abrem no horário de funcionamento normal, das 6h30 às 21h. Já a da Pituba (Av. Paulo VI, 1498) estará aberta das 7h às 14h.