LEI PAULO GUSTAVO

MP-BA intima Secult-Ba após denúncia sobre editais do governo

Um grupo no WhatsApp foi criado para reunir as reclamações dos produtores culturais sobre os editais

Como mostrou o CORREIO no dia 19 de abril, os profissionais denunciaram diversas irregularidades na gestão do edital. As principais críticas dos produtores culturais são: falta de pareceres técnicos embasados, incongruências nas bancas de heteroidentificação e dificuldades para conseguir se comunicar com a Secult. A acusação dos profissionais recebeu o apoio da subseção de Vitória da Conquista da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA).