EVENTO NACIONAL

Abertas inscrições para o 2º Encontro de Ressonância Magnética na Bahia; primeiros inscritos ganharão bolsa de estudos

Encontro acontece entre 13 e 15 de junho

Da Redação

Publicado em 8 de maio de 2024 às 18:49

Encontro de saúde em Salvador Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições para participar do 2º Encontro de Ressonância Magnética na Bahia. O evento nacional acontece de 13 a 15 de junho, na Associação Bahiana de Medicina, em Salvador, e irá reunir mais de 50 representantes do setor para discutir temas como gestão, uso de IA e protocolos para manuseio de equipamentos.

A inscrição é paga e pode ser feita até o primeiro dia do evento. Os 50 primeiros inscritos terão direito a um mês de acesso à plataforma de estudos Mrionline. No dia, o encontro terá duas salas simultâneas, mas também poderá ser visto de forma on-line. Durante o evento também haverá coffe break e sorteio de brindes.

Em geral, o público-alvo são técnicos e tecnólogos em radiologia, biomédicos, admistradores, enfermeiros, estudantes, interessados, entre outros profissionais da área. O objetivo do evento é conferir as novas tendências do mercado, tecnologias e orientação de gestão eficiente para lidar com o cenário. Um dos palestrantes será o Dr. Giovanni Guido Cerri, ex-secretário de Saúde do Estado de São Paulo e médico especializado em radiologia.

Para o diretor científico do evento, Anderson Reis, essa é uma forma de se atualizar no mercado. “Esse é o principal evento de Ressonância Magnética para não médicos do Nordeste e um dos maiores do Brasil”, afirma. “É uma forma de atualização de todas as classes envolvidas do sistema de atendimento clínico hospitalar”, acrescenta.

O encontro é promovido pela organização educacional SR Capacitação.

Serviço

O quê: 2° Encontro de Ressonância Magnética

Quando: 13 a 15 de junho

Onde: Associação Bahiana de Medicina, em Salvador

Horário: dia 13 (9h às 21h), dia 14 (8h às 17h25) e dia 15 (9h às 17h30) com intervalo para almoço e coffee break