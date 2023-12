baleada

Mulher leva tiro durante ressonância magnética; caso parecido aconteceu em janeiro

Antes de entrar na sala de ressonância magnética, a mulher passou por um procedimento de triagem de rotina no qual ela foi questionada se estava com algum objeto potencialmente perigoso, inclusive se estava carregando uma arma. Ela respondeu não a todas as perguntas.

Depois de ser baleada pela própria arma, um médico examinou a mulher e viu buracos de entrada e saída que eram "muito pequenos e superficiais", de acordo com o relatório feito pelo especialista ao FDA (agência reguladora americana equivalente à Anvisa). A bala penetrou apenas no tecido subcutâneo — a camada mais profunda da pele composta principalmente de células de gordura.

Caso semelhante

A pistola foi puxada pelo aparelho assim que ele começou a funcionar. A arma disparou ao bater na máquina. O tiro atingiu a barriga do advogado e, por pouco, não acertou também os funcionários que realizavam o procedimento. Segundo a polícia, ele estava com uma pistola 9 milímetros, pente extra e 30 munições.

Leandro tinha uma conta no TikTok para tirar dúvidas de pessoas que são fãs ou curiosas sobre o uso de armas. Nas hashtags das legendas, ele expõe o apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL): CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), pró-armas, legítima defesa, direito à vida, eu reajo, direita conservadora, direita, pátria, família, Deus e Estatuto do Desarmamento.

Cuidados na hora do exame

As ressonâncias magnéticas usam ímãs fortes para obter imagens detalhadas dos tecidos, órgãos e sistema esquelético do corpo. Uma máquina de ressonância magnética usa o ímã para produzir um campo magnético e ondas de rádio para tirar fotos do funcionamento interno do organismo. Mesmo que o equipamento não esteja em uso, o seu ímã pode estar ativo.