Confira três espetáculos em cartaz em Salvador

1) Aquele Último Verão

Uma verdadeira amizade é capaz de quebrar barreiras temporais e superar qualquer dificuldade. No espetáculo Aquele Último Verão, dois amigos, interpretados por Gésner Braga e Mário Bezerra vivem intensamente essa parceria, até o momento que percebem que um sentimento diferente unia os dois. É nesse momento que um deles se afasta de vez, sem dar explicações.

O destino levou duas décadas depois para cruzar o caminho dos dois novamente, durante um encontro de colegas do colégio. A partir daí, tudo é relembrado, através de histórias compartilhadas, músicas e lugares que conviviam juntos.

Dirigida por Roberto Laplagne, a peça dramática é o primeiro texto autoral do escritor. Antes, Roberto dirigiu outras montagens, como Dois Perdidos Numa Noite Suja, que estreou em 2016 e chegou em Salvador no ano passado.

O quê: Espetáculo Aquele Último Verão

Quando: Todas as quartas e quintas de maio, às 19h

Onde: Teatro Gamboa Nova (R. Gamboa de Cima, Aflitos)

Ingresso: R$ 20 | R$ 10

Venda: Sympla





2) A Última Virgem: A Divina Comédia de Nelson Rodrigues

Espetáculo A Última Virgem (Foto: Divulgação)

Começando a segunda temporada de exibições no Teatro Vila Velha, no Campo Grande, o espetáculo A Última Virgem conta a história de uma família, formada por Noronha, um funcionário da Câmara dos Deputados e sua esposa, Dona Aracy. Conhecida como Gorda, Aracy é mãe de cinco moças, que têm uma vida bem peculiar. As quatro mais velhas não se casaram e se prostituem, para dar a filha mais nova, a última virgem, o casamento dos sonhos. Baseado em texto de Nelson Rodrigues, a montagem tem direção de Celso Jr.

O quê: A Última Virgem

Quando: de 02 a 12 de maio, de quinta a sábado, às 20, domingo às 19h; de 17 a 26 de maio, sexta e sábado, às 20h e domingo às 19h

Onde: Teatro Vila Velha

Ingresso: R$30 | R$15

Venda: na bilheteria e no site do Ingresso Rápido





3) Espetáculo Haiti o Ayiti

Espetáculo de dança Haiti o Ayiti estreia em Salvador (Foto: Reprodução)

É através da coreografia assinada pela argentina Cecilia Lisa Eliceche que o espetáculo de dança Haiti o Ayiti retrata nos palcos o processo de escravidão e a resistência anticolonial promovida pelo pequeno país, localizado na região do Caribe. Além de coreografar, Cecilia também compõe o grupo, que ainda conta com os dançarinos Estelle Foli Adjo, de Togo, e a brasileira Luciana Barauna.

O quê: Haiti o Ayiti

Quando: hoje (8), amanhã (9) e nos dias 15 e 16 de maio, às 20h

Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

Ingresso: R$ 5 | R$ 2,50

Venda: na bilheteria do teatro