Confirmada segunda morte por coronavírus em Salvador

Foi confirmada nesta segunda-feira (30) a segunda morte por coronavírus na Bahia. O paciente estava internado em estado grave no Hospital Aliança, em Salvador, e não resistiu às complicações da Covid-19. A informação foi ratificada pelo secretário de Saúde do estado, Fábio Vilas-Boas, e pela unidade de saúde.

Através de comunicado, o Hospital Aliança informou que a morte ocorreu às 18h45. O paciente tinha 64 anos e estava internado na UTI desde o dia 17 de março. Já o secretário informou que o homem era hipertenso e diabético, fatores de risco para a doença. A unidade privada de saúde confirmou que tem outros quatro pacientes internados com Covid-19 no local.

Com muita tristeza uno-me aos familiares, amigos e profissionais do Hospital Aliança que travaram uma longa batalha pela vida de um paciente de 64 anos, previamente hígido, segunda vítima fatal do #COVIDー19 na Bahia. Era diabético e hipertenso, assim como muitos. — Fábio Vilas-Boas (@fabiovboas) March 30, 2020

O primeiro óbito pela doença no estado também aconteceu em Salvador, no sábado (28), e foi confirmada no dia seguinte pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab). A vítima, Leonildo Sassi, de 74 anos, estava internado no Hospital da Bahia, em Salvador. O idoso foi cremado na tarde do mesmo dia, no Cemitério do Campo Santo, na Federação, com uma cerimônia diferente das habituais.

De acordo com o boletim mais recente divulgado pela Sesab, o estado já confirmou 176 pacientes infectados. Os dados contabilizam todos os registros de janeiro até as 17h desta segunda-feira (30).

Até o momento, são 1.393 casos descartados na Bahia. Ainda de acordo com o boletim, 17 pessoas estão curadas no estado e outras 17 internadas, sendo 7 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Estes números representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.