Congresso Latino Americano da Pastoral do Turismo vai até sábado (17) em Salvador

A capital baiana recebe, até sábado (17), o II Congresso Latino Americano da Pastoral do Turismo, que também é o 6º Encontro Nacional da Pastoral do Turismo e o 2º Congresso Brasileiro de Turismo Religioso, no campus da Universidade Católica do Salvador (UCSal).

O evento, promovido pela Celam através do Departamento da Mobilidade Humana e realizado pela Pastur Brasil, reúne estudantes e professores de Turismo, História e Patrimônio Cultural, além de agentes pastorais e profissionais e empresários da área.

O tema é “O Turismo que transforma”, sob uma perspectiva cristã. Na programação estão palestrantes de diversos países da América Latina, como Chile, México, El Salvador, Panamá e Argentina. Eles debatem temas relacionados à evangelização por meio do turismo, entre experiências, reflexões e estudos acadêmicos.

Nesta quarta-feira (14), a programação inicia com uma missa, seguida com uma conferência sobre o Conceito Teológico e Antropológico do Turismo Religioso com o Padre Pedro Ignacio Nahuelcura Vargas, Coordenador da Pastoral do Turismo do Chile, seguido de um painel sobre Formação de Guias para o Turismo Religioso, com o professor Padre Horácio Hernandez de La Torre, Secretário da Pastoral de Turismo do Episcopado Mexicano e a professora Maria Marcela Villares, Coordenadora da Pastoral do Turismo da Argentina.

Na quinta-feira (15), a programação terá um painel sobre produções acadêmicas de El Salvador e México com membros da Universidade Católica de El Salvador, além de um painel sobre Produções Acadêmicas do Chile e da Argentina.

Confira programação completa até sábado (17):

14 de agosto

8h30 Missa

9h Conferência: Conceito Teológico e Antropológico do Turismo Religioso

Com Padre Pedro Ignacio Nahuelcura Vargas Coordenador da Pastoral do Turismo do Chile

11h30 - 16h340 Painel sobre Formação de Guias para o Turismo Religioso

com Professor Padre Horácio Hernandez De La Torre, Secretário da Pastoral de Turismo do Episcopado Mexicano; Professora Maria Marcela Villares, Coordenadora da Pastoral do Turismo da Argentina; com Padre Manoel De Oliveira Filho, Coordenador da Pastoral do Turismo do Brasil; Padre Pedro Ignacio Nahuelcura Vargas, Coordenador da Pastoral do Turismo do Chile e com Maria Fitten E Dênia Maria Manguelis, Coordenadora Latino Americana da Pastoral do Turismo junto ao Celam e Coordenadora da Pastoral do Turismo do Panamá.

15 de agosto

8h30 Missa

9h Painel sobre Produções Acadêmicas: El Salvador e México

Com Dra Minerva Candelária Maldonado Alcudia, Juana Noemy Morales Universidade Católica De El Salvador

11:00

Continuação do Painel - 3.Panamá

Com Professora Ilka Velasquez

13:30

Continuação do Painel sobre Produções Acadêmicas: Chile e Argentina

Com Professor Padre Gonzalo Bravo Pontifícia Universidade Católica De Val Paraíso - Chile, Professor Leonardo FerrarI, Instituto Superior de Formación Técnica N179 de La Ciudad de Moreno y El Instituto de Formación técnica N189 de La Ciudad de Lujan

16:30

Continuação do Painel sobre Produções Acadêmicas: Brasil

Com Professora Adriana Melo Santos, Mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela Universidade Estadual Santa Cruz, Graduada em Turismo pela Fundação Visconde de Cairu, Professora Titular do quadro permanente do Instituto Federal da Bahia - Campus Valença , Professor Doutor Eduardo Taborda PhD. em Turismo e Hospitalidade pela Univ. de Caxias do Sul, como período na Univ. de Coimbra. MSc. em História da Arte, Patrimônio e Turismo Cultural pela Univ. de Coimbra (Port.),

16 de agosto

8h30 Missa

9h O Arquivo da Cúria da Arquidiocese de São Salvador da Bahia – 468 anos de história preservada

Com Professor Mestre Padre Josevaldo Carvalho, Mestre em História e Bens Culturais pela Pontifícia Universidade Gregoriana

11:30

Patrimônio, Restauração e Turismo Cultural na Bahia

Com Prof. Dr. Luiz Alberto Ribeiro Freire, Licenciado em Letras pela UCSal, Graduado em Museologia pela UFBA, Doutor em História da Arte pela Universidade do Porto.

13:30

O Turismo de Base Comunitária e o resgate do protagonismo histórico da comunidades tradicionais da Bahia

Com Grupo Consultoria, Turismo, Hospitalidade E Tbc Da Universidade Do Estado Da Bahia

14:30

Turismo, Religião, Cultura e Evangelização: uma análise a partir do Caminho Religioso da Estrada Real – Minas Gerais

Com Professor Josimar Da Silva Azevedo PUC Minas, Pastoral da Cultura e do Turismo da Arquidiocese de Belo Horizonte

16:00

Peregrinos e Peregrinações: Experiência cristã de uma agência de viagens

Com Claudemir Carvalho Agência Catedral Viagens

16:30

Dia Nacional do Patrimônio 2019. Uma mensagem para os nossos dias.

Com Irmão Jorge Coordenador da Comissão Arquidiocesana de Bens Culturais - Arquidiocese de São Salvador da Bahia

17 de agosto

08:30

Visita Guiada ao Centro Histórico e Roteiro da Fé