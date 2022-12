Conheça 10 SUVs que chegarão ao Brasil em 2023

A categoria dos SUVs, sigla em inglês que corresponde a veículo utilitário esportivo, foi a que mais ganhou competidores nos últimos anos. O segmento cresceu tanto que começou a agregar variantes, como os modelos com carrocerias coupé.

Para o próximo ano, mesmo com a previsão de lançamento de muitas picapes, o mercado dos SUVs continuará crescendo. Acompanhe a seguir 10 modelos que vão chegar às concessionárias ao longo do próximo ano.

Audi Q4 e-tron

O elétrico mais acessível da Audi seria bem-vindo ao portfólio brasileiro da empresa. Atualmente, o modelo a bateria mais barato da marca no país custa mais de R$ 600 mil.

A configuração 40, que tem um propulsor e rende 204 cv de potência, seria um importante aliado para o fabricante alemão crescer as vendas entre os SUVs elétricos. No momento, esse mercado é liderado pela Volvo.

O Q4 e-tron é a resposta da Audi para o Volvo XC40

BMW X1

A BMW confirmou a chegada da atualização do seu menor SUV para as próximas semanas. O veículo continuará sendo produzido na fábrica que a companhia tem em Santa Catarina.

Além das versões a combustão, haverá também a configuração elétrica. Essa opção será importada e chegará em alguns meses.

O novo X1 será montado no Brasil e chegará logo nas primeiras semanas

BMW X7

Atualizado, o maior e mais luxuoso SUV da marca alemã retornará ao mercado brasileiro. A única versão que estará disponível no Brasil é a M60, que tem um V8 híbrido que entrega 523 cv de potência.

Com sete lugares, tem rodas de 22 polegadas, teto solar duplo e sistema de som da Harman Kardon. A expectativa é que custe mais de R$ 1 milhão.

Atualizado, o X7 é o SUV mais luxuoso da BMW

Ford Mustang Mach-E

O Mach-E será o primeiro modelo completamente elétrico que a Ford irá comercializar no mercado brasileiro. Será importado do México, de onde a empresa já traz o Bronco e a Maverick.

A versão mais cotada para estrear no país é a GT. Com dois motores, o que proporciona tração integral, ele tem 480 cv de potência e mais de 400 quilômetros de autonomia. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 3,8 segundos.

O SUV elétrico inspirado no Mustang foi confirmado pela Ford

Honda CR-V

Produzida nos Estados Unidos, a nova geração do CR-V chegará ao país no segundo semestre. Com tração integral, o veículo conta com motorização híbrida que entrega 204 cv de potência e faz 17 km/l em trânsito urbano.

A versão Touring terá todos os sistemas de auxílio à condução e sistema de som premium fornecido pela Bose.

Pela primeira vez o CR-V chegará híbrido ao Brasil

Honda ZR-V

Enfim, a empresa japonesa terá no Brasil um veículo para disputar com Jeep Compass, Toyota Corolla Cross e Volkswagen Taos. O ZR-V será importado do México e fará sua estreia entre julho e setembro.

No mercado mexicano, é oferecido em três versões, todas equipadas com motor 2 litros aspirado que entrega 155 cv de potência. A transmissão é sempre automática do tipo CVT.

O ZR-V é a maior aposta da Honda para 2023 no país

Hyundai Tucson

Mesmo atrasada, a nova geração do Tucson irá estrear no mercado brasileiro. Em outros países esse Hyundai tem diversas opções de motorização, desde o convencional a combustão até híbrido e híbrido plug-in.

É esperado que a configuração que chegue ao Brasil conte com diversos sistemas para facilitar a condução, como piloto automático adaptativo e frenagem autônoma de emergência.

Finalmente a nova geração do Tucson chegará ao mercado nacional

Jeep Grand Cherokee

Desde que deixou de ser oferecido no país, o Grand Cherokee ganhou luxo e sofisticação. Dessa forma, a Jeep espera agradar consumidores que miram modelos como Audi Q5, BMW X3 e Volvo XC60.

A configuração que chegará ao país terá o sistema 4xe, ou seja, será um plug-in híbrido. Dessa forma, o Grand Cherokee será o segundo modelo eletrificado da Jeep no Brasil, depois do Compass.

O Grand Cherokee voltará ao país em uma configuração híbrida plug-in

Kia Sorento

O Sorento já teve um bom volume de vendas nas concessionárias nacionais. A Kia promete trazer o SUV de volta ao mercado em uma versão híbrida plug-in.

Nessa opção, a potência combinada é de 261 cv e o veículo consegue rodar mais de 50 km em modo elétrico.

Depois de alguns anos de ausência o Sorento irá retornar ao Brasil

Volkswagen Tiguan

Outro veículo que já esteve disponível nas concessionárias brasileiras e vai retornar é o Tiguan Allspace. O SUV de sete lugares é oferecido no México, de onde será importado, com dois motores turbo: 1.4 litro (150 cv) e 2 litros (180 cv).

As linhas do interior e os equipamentos são similares aos que a empresa oferece no Taos e no Jetta GLI.

Outro modelo que retornará ao país é o Tiguan Allspace