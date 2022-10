Conheça Anna Penido, a jornalista que aprendeu com a doença do marido a desmistificar a morte

Um dia a gente acorda, no outro o coração dorme. Para a jornalista e educadora baiana Anna Penido*, 53 anos, o que acontece entre o sopro da vida que nos desperta e o da morte que nos adormece pode até não ser um final feliz. Mas, quem sabe, é o final mais feliz possível.

Nesses mais de dois anos depois da partida do marido, o também jornalista Gilberto Dimenstein, Anna se propôs a falar de vida, morte e o que importa no final. Transformou em serviço voluntário o ato de compartilhar o papel de cuidadora do companheiro. Juntos, redescobriram o essencial diante do fim.

Quando soube que morreria, Gilberto viveu. Despiu-se da impaciência, para redescobrir o tempo de ver uma flor nascer; abandonou o olhar acostumado, para achar seu quintal o mais belo do mundo; viu uma profunda beleza na desigualdade da coloração das mangas.

A morte começou a transformar tudo em janeiro de 2019, quando o câncer de pâncreas de Dimenstein foi confirmado. Do diagnóstico, surgiu uma nova história - a da felicidade possível diante do pouco tempo.

“Como damos sentido a esse sentimento sem bancar a Pollyana [personagem literária que vê positividade em tudo; o adjetivo pollyana é atribuído a quem mantém um otimismo desatrelado da realidade]? Não é um olhar ingênuo, mas a busca de um olhar mais sábio. Ressignificar a morte pode dar mais prazer à vida” , acredita Anna.

Os tratamentos convencionais não livraram as células de Gilberto do tumor. No último dos dez meses da doença, o autor de livros como 'O cidadão de papel' decidiu receber cuidados paliativos, práticas de saúde voltadas à diminuição do sofrimento físico, psíquico e espiritual do paciente. Essa inversão da doença para o paciente é celebrada hoje, no Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, método terapêutico ainda pouco acessível gratuitamente (veja no final desta reportagem onde é oferecido o serviço estadual, que, desde 2019, atendeu cerca de 5 mil pessoas.

“O que pode fazer dessa vida a melhor possível, mesmo que seja a melhor possível um mês antes da morte? Qual é o limite da sensibilidade entre não tirar a esperança e iludir com medicamentos que não terão efeito, exceto o colateral perverso?”, questiona Anna.

Juntos, ela e o marido projetaram o que se tornaria o livro “' últimos melhores dias da minha vida' [Record | R$ 47,40] em que Gilberto narra do diagnóstico ao fim da vida e Anna relata a sua própria experiência [clique aqui para saber mais sobre o livro]. A ideia surgiu depois que uma entrevista de Dimenstein à Folha de São Paulo, no fim de 2019, atiçou a curiosidade de um editor literário.

Dimenstein faleceu cinco meses depois, no dia 29 de maio de 2020, em casa, na companhia da esposa e dos dois filhos. No som, tocava 'Clube da Esquina 2', a música favorita dele. Um mês e meio depois, Penido terminava a obra que eles desejavam não como receita, mas uma possibilidade de novos sentidos ao que, pela regra, seria só sofrimento.

Da morte da avó à perda de dois bebês ainda no ventre e, por último, a despedida do marido, Anna apresenta, em primeira pessoa e com a sensibilidade de quem não se ilude, como o início e o fim estarão sempre juntos.

A descoberta do câncer

Quando vem a noticia do câncer, é como se tudo se acalmasse. Gilberto começou a ter um mal-estar e o médico falou que era uma esofagite, mas ele não se conformava e marcou uma tomografia. O exame era 22h e eu já tinha marcado um jantar com meu sobrinho e irmão, porque achávamos que era um exame para descartar a possibilidade. Quando estou saindo, toca o telefone e ele diz: ‘deu ruim’. Eu lembro de receber essa noticia no lugar de medo, nas vísceras.

Naquele momento, falei: ‘não importa o que vier, estarei ao lado dele’. No dia seguinte, fomos fazer a ressonância que definiria se era um tumor. Gilberto tinha pavor do tubo do exame, só entrava sob efeito do anestésico, que derrubava as barreiras dele [risos].

"Na sala da anestesia, ele começa a ficar soltinho e fazer declarações de amor. Ali, começa o clímax da nossa história de amor no momento mais crucial do diagnóstico e um pacto de vivermos aquilo com uma profunda troca de cumplicidade".

Ele sai do tubo e recebemos o diagnóstico de câncer de pâncreas e já ficamos lá para operar. Me lembro que às 5h, eu chorei. Poucas vezes eu chorei na frente dele.

Anna e Gilberto: troca e cumplicidade (Foto: Acervo Pessoal/Facebook)

Mas têm coisas que se a gente entende que faz parte, a gente não briga com elas, tenta navegá-las. Foi essa decisão que tomamos tacitamente: não vamos brigar com o que é mais poderoso. Se não, perderei a oportunidade de viver as últimas coisas boas que tenho para viver. Acho que foi isso que fez com que a gente chamasse esses dias ‘os últimos melhores dias da minha vida’.

A experiência da morte

É engraçado como tudo tem a ver com experienciar. Quando eu tinha 20 e poucos anos, ligaram para minha casa dizendo que minha bisavó não estava bem. Eu morava no oitavo andar e ela, no térreo. Eu fui a primeira a chegar junto dela, que estava deitadinha com o livrinho dela. Ela estava morrendo, e eu pude estar com ela quando vemos a vida deixar uma pessoa. Foi uma passagem serena, que desmistificou para mim este momento final.

Tanto é que depois eu quis viver aquele momento de serenidade com Gilberto e foi muito importante estar com ele naquele momento e ajudá-lo a fazer aquela passagem.

Mas teve algo que me preparou mais ainda para lidar com a vida e com a morte: perdi dois bebês, aos três meses de gestação. São histórias complexas, porque uma eu tive uma alergia a um medicamento e meus anticorpos, de alguma maneira, atacaram o feto. Havia a culpa de que eu matei meu bebê.

A segunda perda, mais trágica ainda, de um bebê com anencefalia, e eu nunca contei isso antes publicamente, mas é importante contar. A perda de filhos, mesmo que sejam filhos em gestação, impacta a vida de uma mãe, de uma mulher, muito profundamente. Ainda mais quando você se responsabiliza por essas mortes. Isso me exigiu muito e ficou como algo malparado na minha vida.

A ressignificação de tudo

Eu levei uns 18 anos para superar essas experiências e uma amiga, que é monja, foi quem me ajudou. Aquelas coisas que busquei ressignificar me ajudaram a lidar de outra maneira com esses [momentos] incontornáveis da vida.

A morte não era uma questão para mim. Me lembro só de uma vez ter medo: foi quando minha filha, hoje com 27 anos, tinha poucos meses de vida e eu viajei de avião pela primeira vez. Pensei: ‘agora eu não posso morrer’ [risos]. Mas acho que durante a minha vida eu fiz tudo com tanto sentido e propósito, que sempre que eu olhava para trás, pensava: ‘se tiver que ser hoje, tudo bem’.

Lembro de quando fiz 50 anos, me senti tão feliz ao ver o que eu construí e colecionei de experiências. Me deu uma tranquilidade e acho que Gilberto sentia o mesmo. Claro que temos frustrações, mas, no saldo, fica a sensação de que a vida faz sentido.

A descoberta da incurabilidade e dos cuidados paliativos

Eu já tinha ouvido falar de cuidados paliativos, mas achava que era para quem os tratamentos não tinham mais jeito. Depois, descobri que era muito mais do que isso, têm a ver com cuidado humanizado para pacientes em tratamentos invasivos. Quando descobrimos que o tratamento de Gilberto não traria a cura, nós ligamos para o médico dele, que nos indicou a doutora Ana Cláudia [Quintana Arantes, autora do livro 'A morte é um dia que vale a pena viver']. Estávamos em plena pandemia.

"Ela não nos deu um final feliz, mas o final mais feliz possível. Fez uma diferença brutal nesse ultimo mês de Gilberto. Pela primeira vez, alguém cuidava dele, não do câncer dele".

Nunca ninguém me disse como se morre, como a morte vai chegando, como se anuncia. É perturbador. Quando a médica começou a explicar como se morre, de uma maneira muito profunda, mas muito natural, poder saber que essas coisas iam acontecer me fez, quando elas aconteceram, não resistir ou estranhar, porque havia a possibilidade de abraçar e estar com ele em cada etapa.

Não posso dizer o quanto isso me ajudou e fez com que eu passasse por essa experiência com um nível de serenidade que foi Ana Claudia quem me deu.

Teve essa coisa de quando eu disse que ia chamar um paliativista, o médico falou: ‘não desista’. Mas não tem a ver com desistir, sim com cuidar. A gente não aguentava mais os efeitos colaterais da quimioterapia e Gilberto disse que não queria mais. É uma pena que nada disso, do cuidado paliativo, foi pago pelo plano de saúde. Sorte que a gente teve como bancar.

Um novo tratamento médico

É nessa hora que eu me pergunto o que falta do tratamento médico, qual é o limite da sensibilidade entre não tirar a esperança e não iludir com medicamentos que não terão efeito, exceto o colateral perverso?

O que podemos fazer para que essa vida seja a melhor possível, mesmo que seja um mês antes [da morte]? Já seria um mês diferente, sem certos constrangimentos e sofrimentos. É uma sensibilidade mais profunda mesmo, que certos protocolos não alcançam. São protocolos mais do sensível que do técnico. Não pode o médico especialista achar que quando entra o paliativista, ele sai. A questão é o casamento dos dois.

Há a importância de nunca desempoderar o paciente. A pessoa precisa se sentir potente e viva até o fim. Se já há tanta coisa que gera impotência, como mantemos alguma potência naquele ser humano, que e é a energia de vida? Se não, a pessoa morre antes. Se ausentar é a morte em vida.

No nosso caso, fiquei com a função de dizer que não tinha mais jeito. O médico não disse. Eu queria ter tido a opção de decidir se eu queria contar ou não. Fiquei uma hora com minha amiga monja para falar sobre isso. A responsabilidade de quem conta a uma pessoa que ela vai morrer, sem ter treinamento para isso, sem estar preparada, é grande.

Os medos e ajudas

Todos os receios e medos nos mexem atavicamente. Poder ter gente que ajuda os seres humanos a lidarem com a única certeza que a gente tem na vida é de uma nobreza gigante. Nós vivemos tempos de grande insegurança, nossos jovens estão vivendo níveis de ansiedade e depressão ligados à insegurança e essa insegurança está ligada à ideia da morte, por não ser capaz de sustentar a vida.

O mundo está inóspito, muito bruto, e as pessoas ou estão com medo de que a brutalidade as afete de uma maneira letal ou estão preferindo ir embora mais cedo, porque não estão conseguindo lidar com essa dureza toda. Ressignificar a morte pode significar dar mais segurança, mais serenidade, mais prazer de lidar com a vida.

"Para essa garotada que vive na periferia, a vida não está valendo quase nada mesmo, porque a morte está batendo na porta o tempo todo. Entre a força do chamado da morte e as impossibilidades da vida, quem está ganhando?".

A gente ressignificar a morte tem a ver com a gente oferecer uma vida mais potente, principalmente para quem está começando. A gente poder viver a morte de um parente de uma maneira tranquila também significa saber que pode acontecer o mesmo com a gente. Muita filosofia, mas esses são sentimentos muito pulsantes dentro de mim.

O novo propósito na vida

Existem dois aspectos. A área de saúde nunca me interessou. Mas a área do desenvolvimento e educação é minha paixão. O que faço, por meio do livro e o que ele tem me proporcionado, é de alguma forma ajudar no desenvolvimento das pessoas.

O que queríamos, ao escrever este livro, e ele tinha pavor de que não podia ser autoajuda, não podia ser receita, era compartilhar uma experiência que pudesse ser inspiradora no desenvolvimento de outras pessoas, que pudesse dar um sentido à parte dura e sofrida, porque não vamos fazer de conta que foi tudo um mar de rosas, houve momentos muito difíceis, em vários níveis, de ver o sofrimento físico, de perder um grande amor, de ver a pessoa se esvair.

Capa do livro de Dimenstein e Anna Penido (Foto: Divulgação/Record)

Como damos um sentido a esse sentimento todo sem bancar a Pollyana? Não é um olhar ingênuo, mas a busca de um olhar mais sábio, de como ressignificar isso, porque algum significado para a minha vida e para outras pessoas isso pode ter. Escrever e falar sobre isso foi um processo curativo. Hoje tenho mais dificuldade de lembrar das coisas ruins que das boas.

Quando eu lembro, lembro muito mais das boas que das ruins. O processo de ressignificação aconteceu dentro de mim. Se alguém me pergunta da parte dolorida, eu vou contar, esqueci, mas se naturalmente eu falar disso, lembrarei das coisas boas.

Do final, um novo início

O final foi redentor e tudo que poderia haver de partículas difíceis no caminho foi transformado em encantamento. Gilberto gostava muito dessa palavra, de se encantar com os aprendizados, com os momentos especiais, acho que a gente conseguiu fazer isso.

Costumo dizer que quando ele foi, ele me deixou despedaçada e plena na mesma medida. Despedaçada pela perda, mas plena de amor, porque se ele aproveitou esses 10 meses que tivemos para fazer alguma coisa foi para viver e me fazer me sentir amada.

A todo tempo, ele afirmava aquele amor, publicamente. E eu, que tinha minhas questões de autoestima, sai fortalecida no sentido de: ‘poxa, eu não sou tão mal assim, se um homem desse me ama esse tanto devo ter alguma coisa boa’.

Acho que eu e Gilberto nos preparamos de alguma maneira a vida inteira para o momento que compartilhamos. Sempre fomos duas pessoas que buscamos nos desenvolver como seres humanos. Já nos dedicávamos ao outro, a questões sociais de melhoria da vida, principalmente daqueles em maior situação de vulnerabilidade. Mas não bastava fazer, era preciso internamente evoluir.

"Essa busca nos reaproximou e nos permitiu viver momentos dolorosos buscando o que havia de mais rico naquelas experiências. Isso mudou totalmente a forma como eu lido com os momentos tristes e os felizes".

Primeiro, de valorizar cada minuto, cada oportunidade que a vida traz. Muitas vezes, estamos em uma correria, sempre pensando no que ainda não conquistamos, e perdemos a oportunidade de viver o disponível.

Quando vemos, a areinha da ampulheta está nos últimos momentos e ficamos com mais garra, gana de viver cada areinha que o tempo nos permite. Gilberto teve a sabedoria de viver cada grãozinho como uma sorte, um privilégio, e acho que ele foi meu grande mestre.

*O relato resultou de duas entrevistas com Anna Penido e da sua palestra sobre cuidados paliativos, no dia 4 de outubro, na Clínica Florence, em Salvador.

ONDE BUSCAR AUXÍLIO EM CUIDADOS PALIATIVOS NA BA

(redes pública e privada):

Laboratório de Estudos sobre cuidados paliativos da Universidade do Estado da Bahia (Uneb)

Hospital Santa Izabel

Hospital Português

Hospital Cardio Pulmonar

Clínica Florence

Núcleo de Cuidados Integrativos da Sesab

Liga Interdisciplinar de cuidados paliativos da Bahia