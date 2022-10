Conheça cinco carros que deixaram o Brasil, mas fazem sucesso no exterior

Desde 1929, até cinco anos atrás, a Opel era uma empresa que pertencia à General Motors, que entre outras marcas controla também a Chevrolet. Por conta disso, muitos dos seus produtos chegaram ao mercado brasileiro com o emblema da gravatinha dourada.

Astra, Corsa, Kadett, Monza e Vectra fizeram sucesso no Brasil e elevaram a percepção de qualidade dos modelos da Chevrolet no país. Mas a GM diminuiu sua atuação na Europa e a Opel foi vendida para a PSA em 2017, que ano passado se fundiu com a FCA, formando a Stellantis.

Um dos produtos mais populares da parceria da Chevrolet com a Opel foi o Corsa, que chegou ao mercado nacional em 1994, quando estava em sua segunda geração na Europa. Por aqui, ganhou diversas variantes, até a picape que posteriormente deu origem à Montana. O veículo ganhou nova geração em 2002 e ficou em linha no país até 2012. Nesse período, 2,5 milhões de unidades foram produzidas.

Na Europa, o Corsa continua sendo produzido pela Opel

Na Europa, onde surgiu, em 1983, o Corsa continua em linha e está em sua sexta geração. Essa última, lançada em 2019, compartilha o projeto estrutural com o Peugeot 208.

Sucesso na vizinhança

A Toyota, atualmente o fabricante com maior volume de vendas globalmente, sempre foi conhecida no Brasil inicialmente pela robustez do Bandeirante, e, posteriormente, pelo Corolla e pela Hilux.

Mas em 2012 o fabricante japonês quis se tornar pop. Lançou o Etios, que se manteve em linha no país até o começo do ano passado. Graças à boa reputação da marca, o veículo alcançou bons níveis de venda, mas nunca se tornou um sucesso como outros produtos que a empresa apresentou.

Apesar de deixar as concessionárias brasileiras, o Etios continua sendo produzido em Sorocaba, no interior de São Paulo. De lá, é exportado para outros países da América Latina, como Peru e Argentina, seu maior mercado.

Atualmente, o Etios é o automóvel mais barato da Argentina

Diferentemente do que ocorreu com o Corsa, o Etios não ganhou uma nova geração. Mas tem uma versão furgão, chamada Aibo, que é o automóvel mais barato do país vizinho. Custa 2,93 milhões de pesos, o equivalente a R$ 100.895, mais barato do que um Fiat Mobi por lá.

No acumulado do ano, o Etios é o terceiro carro de passeio mais emplacado na Argentina. Só fica atrás do Fiat Cronos e do Peugeot 208, ambos produzidos no país.

Já morou na Bahia

Rival do Corsa na Europa, o Fiesta surgiu em 1976 e chegou ao Brasil em 1995, quando estava na terceira geração. Na época, era importado da Espanha e, posteriormente, foi produzido no Brasil. Em 1998 ganhou até uma picape, a Courier, para disputar com a Volkswagen Saveiro.

Aqui na Bahia, foi feito em 2002, sendo um dos primeiros produtos da extinta fábrica da Ford em Camaçari. Era a quinta geração, que ficou em linha até 2014 e recebeu duas reestilizações, em 2007 e 2014. Na época, a quinta e a sexta geração conviviam no país.

O Fiesta evoluiu e continua sendo comercializado em outros mercados

Em 2013, a sexta geração - que era denominada comercialmente como New Fiesta - era produzida em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Ela deixou de ser oferecida no país com o fechamento desta fábrica, no final de 2019.

Em outros mercados, o Fiesta continua em linha e está em sua sétima geração, que foi apresentada em 2017 e que ganhou um facelift ano passado.

Novela alemã

Um dos modelos de maior sucesso da Volkswagen, o Golf viveu diversas chegadas e despedidas no Brasil. Já foi importado, do México e da Alemanha, e teve produção nacional.

O hatch surgiu em 1974 e fez sucesso instantaneamente. Apenas dois anos depois, esse VW já completava 1 milhão de unidades vendidas. O marco foi alcançado em outubro de 1976, ano do lançamento da cobiçada configuração esportiva, GTI. Atualmente, o Golf está em sua oitava geração, que foi lançada em 2019.

A estreia no mercado nacional foi em 1994, quando a terceira geração começou a ser vendida. Era importada do México na versão GTI 2.0 e, logo depois, as opções GL 1.8 e GLX 2.0 foram oferecidas no Brasil.

Na oitava geração, o Golf continua fazendo sucesso em vários países

A quarta geração começou a ser produzida no Brasil, em 1998. Em 2007, enquanto na Europa era comercializada a quinta geração desde 2004, a filial brasileira reestilizou o Golf IV e ele ficou conhecido como Golf 4,5. A produção no Paraná foi encerrada em dezembro de 2013.

Dois anos depois, o Golf voltou a ser produzido, e lançado em 2016. Três anos depois, em setembro de 2019, o Golf deixou novamente a linha de produção. O carro finalmente deixou o país em 2020, quando a última versão - a híbrida GTE – parou de ser oferecida.

Ascensão e queda

O Brasil é o maior mercado para a Fiat no mundo, por aqui a empresa italiana vende mais carros que no país de origem. Naturalmente, a sinergia da matriz com a filial é grande e muitos produtos desenvolvidos por lá chegaram ao mercado brasileiro.

É o caso do Tipo. O hatch surgiu em 1988 e foi lançado no Brasil em setembro 1993. Na época, o mesmo navio que levava produtos brasileiros para a Europa voltava com o Tipo, que era oferecido aqui por 17 mil dólares.

O Fiat Tipo foi renovado e é oferecido em outros mercados

Foram importadas diversas configurações, de duas e quatro portas, em várias motorizações até a decisão de produção nacional em 1996. No entanto, depois de algum tempo, as unidades importadas com motor 1.6 começaram a apresentar problemas no equipamento, o que ocasionava incêndios e pequenas explosões.

Assim, o Tipo ficou então marcado pela má fama de carro que pega fogo, e o fabricante correu para ajustar o problema, chamando cerca de 12 mil unidades para um recall de emergência.

Outros pequenos problemas foram surgindo. Consequentemente, as vendas caíram, o que levou ao fim do veículo no país, em 1997.

Recentemente, o carro chegou a ser cotado para o mercado brasileiro, mas a direção da América do Sul optou pelo Argo/Cronos. Inclusive, na Argentina, o Tipo sedã chegou a ser importado da Turquia, em 2017.

Atualmente, na Itália, o Tipo é oferecido nas carrocerias hatchback e station wagon.