Conheça Geraldo Rufino, ex-catador de latinha que virou empresário de sucesso

Quando a Ford anunciou que pararia sua produção em Camaçari, em janeiro do ano passado, uma pessoa foi convidada para fazer uma palestra para os funcionários. O objetivo era que os metalúrgicos entendessem que por mais difícil que fosse a demissão, a vida continuaria por outros caminhos. O escolhido para falar com os funcionários foi Geraldo Rufino, empreendedor mineiro que catava latinhas quando tinha sete anos de idade e hoje é dono da maior empresa de reciclagem e desmontagem de veículos da América Latina.

Quem teve a oportunidade de ver Rufino ainda criança em um ambiente tão insalubre, talvez não pudesse imaginar onde ele chegaria. O garoto, no entanto, não tinha dúvidas: seria importante. “Não tem mágica, tem propósito. E qual era o meu propósito? Ser importante. Para mim isso é fazer alguma coisa para o outro”, diz com simpatia. Quando se deu conta disso, tomou para si a responsabilidade de ajudar na casa e começou, aos trancos e barrancos, a construir seu império.

Depois de se mudar com a família para a Favela do Sapé, na zona oeste de São Paulo, foram várias as formas que o menino arranjou com os sete irmãos para conseguir dinheiro. Juntos, eles chegaram a montar um cinema dentro de casa onde cobravam ingresso dos colegas e fecharam um campo de futebol para que os meninos pagassem para poder jogar bola. Com 16 anos, Rufino começou a trabalhar na empresa que viria a ser a Playland. Lá, ganhou reconhecimento, cargos de destaque e ficou até completar 29 anos.

Mesmo em um trabalho estável, Geraldo Rufino não deixou seu lado empreendedor de fora. Na década de 80, comprou uma Kombi para ajudar um dos irmãos a fazer serviços de entrega e quando o carro passou por um acidente, veio a ideia de vender as peças do veículo. Foi aí que surgiu a JR Diesel, empresa de sucesso que comanda até hoje. Antes de deixar o empreendimento em que trabalhava para virar CEO, Rufino conta que já tinha conseguido seu primeiro R$1 milhão e era dono de um carro importado.

"A melhor coisa que tem é você empreender como funcionário no CNPJ de outra pessoa. Você só ganha e ainda não precisa arcar com impostos", afirma.

Falando assim, pode parecer que o caminho de Rufino foi permeado de sorte e que só houve acertos. Mas, isso é ilusão. O próprio empresário ostenta na biografia do Instagram um fato curioso: ao longo da vida, quebrou seis vezes. A resiliência, no entanto, foi o impulso que usou todas as vezes para se levantar e seguir com seu objetivo.

Aos 63 anos, Rufino é autor de dois livros e realiza palestras em todo o país (Foto: Divulgação)

“Eu não consigo enxergar os momentos da minha vida como sendo de dificuldade. Eu entendo que a depender do ponto de vista que você olha, as coisas se ajustam. Os problemas existem e nós precisamos gerir os problemas conforme as possibilidades que temos”, fala com um sorriso largo e um astral contagiante. Hoje, aos 63 anos, Rufino compartilha seus pensamentos para mais de 1,5 milhão de pessoas no Instagram.

O empresário e palestrante também lançou dois livros em que conta a história da sua vida e dá dicas para aqueles que desejam empreender: O Catador de Sonhos, de 2015, e O Poder da Positividade, de 2018. Geraldo gosta de reforçar que seu intuito não é ensinar as pessoas a apenas conseguirem ganhar dinheiro, mas a terem um objetivo de vida.

“O dinheiro é uma consequência de quando você busca um propósito e trabalha muito. Se você é jovem, acredite em você e busque um propósito. Vê o que você pode fazer pela sua mãe, pelo seu pai e pelas pessoas à sua volta. Não fique esperando ninguém fazer nada por você”, diz.

Família

Geraldo Rufino não tem dúvidas de quem foi a pessoa que mais o ensinou a acreditar em um futuro diferente do que era o esperado para ele. Sua mãe, apesar de ter falecido quando ele tinha apenas 7 anos, é até hoje sua grande fonte de inspiração e sabedoria. “Ela não sabia ler e nem escrever, mas pensa em uma pessoa empreendedora. Minha mãe cuidou de oito filhos e do marido. Ela pegava resto de feira e levava para casa e dividia com os vizinhos para a gente aprender que naquela condição já podíamos ajudar o próximo”, relembra.

Os valores que sua mãe o ensinou nos primeiros anos de vida são, para Rufino, seu maior patrimônio. “De tanto ela me ensinar a agradecer, um dia eu entendi que ela me ensinou o valor do tempo. Quando ela partiu e eu tinha sete anos, entendi que o tempo dela tinha acabado e que o meu iria durar mais”, recorda. O tempo do seu pai também durou mais. Geraldo cuidou do seu pai até os 106 anos, quando ele faleceu, depois de ter se casado dez vezes.

Olhar a vida com positividade, manter a fé e trabalhar muito são os ensinamentos que Rufino transmite para os três filhos, que têm entre 28 e 38 anos, e para os seis netos. Todos os filhos passaram pela empresa do pai e hoje são donos dos seus próprios negócios.

“É sensacional quando você entende o significado de família. É a base de tudo. É ali que você se prepara para saltar e volta para recomeçar”, afirma.

Geraldo Rufino é um dos palestrantes da 12º edição do projeto Notáveis Personalidade, que aconteceu nesta quinta-feira (25), no Hotel Fiesta, em Salvador. O empresário apresentou sua palestra "O Poder da Positividade: O Catador de Sonho".

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo.