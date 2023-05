Conheça hotel de luxo em Portugal onde Ivete Sangalo comemora 51 anos

Aniversariante deste sábado (27), Ivete Sangalo escolheu o luxuoso Pestana Palácio do Freixo, em Porto, para se hospedar no seu aniversário. A artista está fazendo apresentações em Portugal, e está no resort urbano com vista sobre o rio Douro.

O primogênito dela, Marcelo Cady; as filhas gêmeas, Helena e Marina; e o marido, Daniel Cady, também viajaram com a artista, que se apresenta hoje no North Music Festival, ao lado de artistas como Ana Castela e Gustavo Mioto.



Em Lisboa, Ivete cantou parabéns e recebeu um bolo de aniversário do filho e dos irmãos, e depois seguiu para Porto - mais especificamente para o hotel Pestana Palácio do Freixo, membro de "The Leading Hotels of the World”.

Localizado a 3km do centro de uma das regiões mais vibrantes de Portugal, o hotel que já abrigou um palácio no séc. XVIII é considerado Monumento Nacional desde 1910. Com arquitetura barroca, une o luxo clássico e o conforto contemporâneo. A obra é do arquiteto, pintor e escultor italiano Nicolau Nasoni, autor de obras icônicas da cidade.

O espaço conta com cerca de 10 mil m² de jardins e espaços verdes, e uma vista deslumbrante para o rio Douro. Além da piscina, a área externa tem toda uma área de relaxamento e bem-estar.

O Pestana tem 87 quartos e suítes, com acesso gratuito à internet e uma série de facilidades. A maioria das hospedagens tem ampla vista para o rio Douro.

Veja fotos: