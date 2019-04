Contamos TODOS os spoilers de Vingadores: Ultimato

Antes de qualquer coisa, um aviso: se você não quer saber de nada, além do que já foi dito, sobre o último episódio da saga Os Vingadores não siga. Porque estamos abrindo o jogo aqui sobre o filme dos irmãos Russo.

Mas para quem não se importa, até porque vai mesmo se emocionar diante da conclusão da aventura dos maiores heróis da Terra, o apelo é irresistível.

Bom, se você ainda está aí... Vamos lá.

SPOILERS LEVES...



Como vemos no trailer, o ponto de partida de Ultimato é o drama Tony Stark e Nebulosa no espaço, 22 dias depois dos eventos de Guerra Infinita. Eles não têm mais água, comida e oxigênio e sabem que, provavelmente, vão morrer. Mas, eis que surge a Capitã Marvel para salvar o dia.

O tempo é a questão crucial nesta parte da saga. Por isso, veremos muitas viagens em dimensões temporais diferentes para reverter as ações de Thanos em Guerra Infinita e recuperar as Joias do Infinito antes que elas tenham sido coletadas pelo titã.

Personagens de outros filmes da Marvel ressurgem neste Ultimato, como Frigga (René Russo), morta em Thor: O Mundo Sombrio; Alexander Pierce (Robert Redford), visto em Capitão América: O Soldado Invernal; Peggy Carter (Hayley Atwell), grande amor da vida do Capitão América; e a Anciã (Tilda Swinton), mentora do Doutor Estranho.

Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) ganha uma armadura para si, Resgate.





SPOILERS MÉDIOS...

O filme abre com uma missão espacial com os Vingadores e a Capitã Marvel em busca de Thanos. O titã é decapitado por Thor, não antes de revelar que destruiu as joias! A ação de Ultimato se passa, então, cinco anos depois da morte de Thanos.

Tony Stark (Robert Downey Jr.) abandonou a equipe para casar com Pepper; juntos têm uma filha.

Bruce Banner e o Hulk são uma única pessoa, com a mente de Banner e os músculos do Gigante Esmeralda.

Os Vingadores viajam no tempo até a Batalha de Nova York (do primeiro filme, lembra?). Ao tentar recuperar as duas joias usadas no conflito, a equipe deixa Loki fugir usando o Tesseract.

Os Vingadores usam a manopla do infinito duas vezes. Na primeira, Hulk quase morre ao reverter os efeitos dos atos de Thanos - MAS TODAS AS PESSOAS QUE VIRARAM PÓ CONSEGUEM RETORNAR!

Thanos descobre os planos dos Vingadores e ele mesmo viaja no tempo, para seu futuro e nosso presente, numa tentativa de recuperar a manopla. Ele enfrenta Thor, Capitão América e o Homem de Ferro.

Durante todo o filme, Thor está consumido pela culpa e se abandonou na bebida, perdendo o físico musculoso e retornando como um gorducho beberrão.





SPOILERS PESADOS...

Durante a batalha com Thanos, o Capitão América consegue erguer Mjolnir, o martelo de Thor, recuperado de outra linha temporal.

A Viúva Negra (Scarlett Johansson) morre quando ela e o Ronin (Jeremy Renner) recuperam a Joia da Alma.

O Homem de Ferro decide se sacrificar e morre ao manipular as Joias do Infinito para deter Thanos.

Ao devolver as joias para seu lugar certo no tempo, o Capitão América resolve não voltar para o presente, mas sim ficar nos anos 40, época em que, finalmente, ele constrói uma vida com Peggy.

No presente, já bem velho, ele entrega seu escudo para Sam Wilson (Anthony Mackie), que se torna assim o novo Capitão América.

Não existe cena pós-créditos.