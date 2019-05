Convocação do Equador para Copa América tem zagueiro do São Paulo

O Corinthians ganhou um reforço para as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro antes da pausa para a disputa da Copa América. O meia Sornoza foi cortado nesta segunda-feira da lista de convocados da seleção do Equador. Já Arboleda, do São Paulo, está confirmado.



Sornoza estava presente na pré-convocação, que contou com 40 atletas, sendo 12 meio-campistas. Nesta segunda, o técnico Hernán Darío Gómez anunciou os 23 convocados e mandou um recado aos que foram cortados.

Zagueiro Arboleda, do São Paulo, é convocado para a Copa América (Foto: São Paulo FC / Divulgação)



"Temos conversado com vários jogadores, sobretudo os que estavam na lista dos 40 e não continuaram na convocação oficial de 23. E pedimos que melhorem sua parte física, alguns chegaram com problemas de lesão. Todos são importantes e conto com eles para as eliminatórias", disse o treinador.



Aparentemente Sornoza não se encaixa em nenhum dos perfis mencionados pelo técnico. O meia apresenta boa forma e não está lesionado. Com isso, poderá enfrentar Cruzeiro e Santos, ambos fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, nos dias 9 e 12 de junho.



Arboleda é um dos jogadores que vão se apresentar à seleção sem boas condições físicas. Ele se recupera de uma lesão na coxa esquerda e já era dado como desfalque pelo time para as duas próximas rodadas do Brasileirão, além dos dois jogos contra o Bahia pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogadores vão se apresentar à seleção na próxima semana.

O Equador está no grupo C ao lado do Uruguai, Chile e Japão. A estreia será no dia 16 de junho, diante da Celeste.

¡Ya está listo el equipo de todos, estos son nuestros 23 jugadores para la Copa América de Brasil ???????? 2019!#PorUnNuevoDesafio ???????? pic.twitter.com/HcerG2ugmd — FEF Ecuador (@FEFecuador) 20 de maio de 2019

1 - Alexander Domínguez (Vélez Sarfield)

12 - Pedro Ortiz (Delfín)

22 - Máximo Banguera (Barcelona-EQU)

Laterais:

4 - Pedro Pablo Velasco (Barcelona-EQU)

17 - José Quintero (LDU)

6 - Cristian Ramírez (Krasnodar-RUS)

19 - Beder Caicedo (Barcelona-EQU)



Zagueiros:

14 - Gabriel Achilier (Morelia-MEX)

21 - Xavier Arreaga (Seattle Sounders-EUA)

3 - Robert Arboleda (São Paulo)

2 - Arturo Mina (Yeni Malatyaspor-TUR)



Volantes:

23 - Jhegson Méndez (Orlando City-EUA)

18 - Jefferson Orejuela (LDU)

5 - Jefferson Intriago (LDU)

8 - Carlos Gruezo (Dallas-EUA)

Meias:

20 - Andrés Chicaiza (LDU)

5 - Renato Ibarra (América-MEX)

16 - Antonio Valencia (Manchester United)

7 - Romario Ibarra (Minnesota United-EUA)



Atacantes:

11 - Ayrton Preciado (Santos Laguna-MEX)

10 - Ángel Mena (León-MEX)

13 - Enner Valência (Tigres-MEX)

9 - Carlos Garcés (Delfín-EQU)