Convocado para a Olimpíada, atacante Paulinho saúda Exu: 'Laroyé'

Chamado pelo técnico André Jardine para representar o Brasil na Olimpíada de Tóquio, o atacante Paulinho comemorou a convocação nas redes sociais usando uma saudação a Exu. Ele é o único jogador da seleção declaradamente adepto do candomblé.

"Nunca foi sorte, sempre foi Exu. Laroyé, vamos Brasil", escreceu o atacante, ex-Vasco e atualmente no Bayern Leverkusen, da Alemanha. O atleta também postou um vídeo do momento da convocação.

André Jardine, treinador da seleção olímpica, divulgou a lista final nesta quinta-feira (17). Entre os jogadores chamados, está o baiano Daniel Alves, de 38 anos, do São Paulo. Além dele, o zagueiro Diego Carlos, de 28 anos, do Sevilla, e o goleiro Santos, de 31 anos, do Athletico-PR, são os atletas com mais de 24 anos da relação.

Pela programação da CBF, os convocados se apresentarão no dia 1º de julho, para uma semana de treinamentos no CT do Palmeiras. A equipe viajará no dia 8 de julho para Doha, no Catar, e ficará por lá até o dia 15, quando vai ao Japão.

O Brasil tentará conquistar o ouro pela segunda vez. A primeira aconteceu na última edição da Olimpíada, disputada no Rio de Janeiro, quando a seleção venceu a Alemanha na final, no Maracanã.