Copa do Brasil sorteia 1° fase e Bahia e Vitória descobrem rivais

Os 80 times que disputarão a primeira fase da Copa do Brasil 2021 já sabem seus adversários. Nesta terça-feira (2), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou em sua sede, no Rio de Janeiro, os 40 confrontos da etapa inicial. Há quatro baianos no páreo: Bahia, Vitória, Juazeirense e Atlético de Alagoinhas.

O Bahia iniciará sua trajetória contra o Campinense, da Paraíba. Será em jogo único, na casa do rival, e o tricolor terá a vantagem do empate para classificar. Isso acontece já que o Esquadrão está melhor posicionado no ranking da CBF em relação ao adversário.

Caso o Bahia avance, o rival na segunda fase sairá do confronto entre Jaraguá-GO x Manaus. Dessa vez, o tricolor jogaria em casa. Também será em confronto único, mas, em caso de empate, a vaga é decidida nos pênaltis.

O Vitória terá como oponente o Águia Negra, de Mato Grosso do Sul. A estreia também será fora de casa, em partida única, e o Leão pode empatar para seguir adiante. Se o rubro-negro se classificar, vai encarar na etapa seguinte quem avançar entre Rio Branco-ES x Sampaio Corrêa. Neste caso, o Vitória seria o mandante.

Outro baiano na competição, o Juazeirense irá enfrentar o Sport em casa. O Cancão precisa vencer, pois o clube pernambucano tem a vantagem do empate por estar em melhor colocação no ranking nacional de clubes. Caso avance, o adversário seguinte sairá do duelo Castanhal-PA x Volta Redonda.

A situação é a mesma do Atlético de Alagoinhas. O Carcará estreia contra o Vila Nova como mandante e só garante ida à segunda fase se ganhar. Se conseguir se classificar, vai encarar depois um oponente que sairá de Murici-AL x Juventude.

A CBF ainda não divulgou a tabela detalhada da competição, com datas, locais e horários dos jogos, mas a primeira fase está prevista para acontecer nos dias 10 e 17 de março.

Além dos 80 clubes que participam do sorteio, há outras 12 equipes já classificadas. São os oito classificados para a Libertadores, o nono colocado do Brasileirão, além dos campeões da Série B, da Copa do Nordeste e Copa Verde. Esses times, que antes entravam direto nas oitavas de final da Copa do Brasil, agora começam na terceira fase, já que o torneio terá uma fase a menos nessa edição.

As equipes são Atlético-MG, Internacional, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Santos (Libertadores), Chapecoense (Série B), Ceará (Copa do Nordeste), Brasiliense (Copa Verde) e Athletico (9º no Brasileirão).

Veja todos os jogos sorteados:

Chave 1:

Treze-PB x América-MG

Porto Velho-RO x Ferroviário

Sergipe x Cuiabá

4 de Julho-PI x Confiança-SE

Chave 2:

Moto Club-MA x Botafogo

Rio Branco-ES x ABC-RN

Guarany de Sobral-CE x CSA

Esportivo-RS x Remo

Chave 3:

Campinense-PB x Bahia

Jaraguá-GO x Manaus

Gama-DF x Ponte Preta

Marília-SP x Criciúma

Chave 4:

Boavista-RJ x Goiás

Picos-PI x Atlético-AC

Palmas-TO x Avaí

Cascavel-PA x Figueirense

Chave 5:

Juazeirense x Sport

Castanhal-PA x Volta Redonda

Murici-AL x Juventude

Atlético de Alagoinhas x Vila Nova

Chave 6:

Galvez-AC x Atlético-GO

Santa Cruz-RS x Joinville

Águia Negra-MS x Vitória

Rio Branco-ES x Sampaio Corrêa

Chave 7:

Salgueiro-PE x Corinthians

Retrô-PE x Brusque

Goianésia x CRB

Madureira x Paysandu

Chave 8:

Caldense-MG x Vasco

Nova Mutum-MT x Tombense

Cianorte-PR x Paraná

Ypiranga-AP x Santa Cruz

Chave 9:

Caxias-RS x Fortaleza

Penarol-AM x Ypiranga-RS

Mirassol x Bragantino

Uberlândia x Luverdense

Chave 10:

São Raimundo-RR x Cruzeiro

Real Brasília-DF x América-RN

União Rondonópolis-MT x Coritiba

Juventude-MA x Operário-PR