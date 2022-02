Copa do Brasil tem 1ª fase detalhada; veja estreias dos baianos

A primeira fase da Copa do Brasil já tem data e horário para começar. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou os 40 confrontos da etapa inicial da competição, que tem quatro times baianos no páreo: Vitória, Juazeirense, Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas. Já o Bahia, campeão da Copa do Nordeste, está classificado para a terceira fase.

A primeira etapa é disputada em jogo único, e os visitantes - casos do Leão e do Cancão de Fogo - avançam até mesmo com um empate. Já o Tremendão e o Carcará fazem suas respectivas estreias em casa, e precisam vencer para seguirem vivos.

O Atlético de Alagoinhas é o primeiro representante do estado a entrar em campo. O time recebe o CSA no dia 23 de fevereiro, às 16h, no Carneirão, em Alagoinhas. Se conseguir se classificar, vai encarar, em casa, o ganhador de Trem-AP x Paysandu.

O Bahia de Feira estreia no dia seguinte, 24, e também será anfitrião: pega o Coritiba na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, às 19h. Caso avance, o adversário seguinte sairá do jogo entre Pouso Alegre-MG x Paraná. Será o rival, aliás, o mandante da segunda fase.

A Juazeirense, por sua vez, viaja até Goiás para encarar o Grêmio Anápolis, no dia 2 de março, às 20h30, no Estádio Jonas Duarte, e terá a vantagem do empate para se classificar. Se garantir a vaga, terá pela frente o vencedor de Ferroviária-SP x Vasco, e fará o segundo duelo em casa.

Por fim, o Vitória vai até o Pará para medir forças contra o Castanhal, no dia 3 de março, às 16h. O palco do duelo do Leão ainda será definido. Caso avance, enfrentará, como mandante, o ganhador do duelo entre Glória-RS x Brasil de Pelotas.

A segunda fase também acontece em confronto único, mas, em caso de empate, a vaga é decidida nos pênaltis. Da terceira etapa em diante, os jogos serão em formato de ida e volta. Se houver igualdade no número de gols, a disputa também será nas penalidades. A Copa do Brasil não tem o critério dos gols fora de casa.

Além do Bahia, classificado já que faturou o título da última Copa do Nordeste, também entram direto na terceira fase: o Botafogo (campeão da Série B), Remo (campeão da Copa Verde) e os brasileiros classificados para a Libertadores (Athletico-PR, Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza, Bragantino, Fluminense e América-MG).

Estreia dos baianos na 1ª fase da Copa do Brasil:

23/02 (quarta-feira):

16h - Atlético de Alagoinhas x CSA, no Carneirão, em Alagoinhas

24/02 (quinta-feira):

19h - Bahia de Feira x Coritiba, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana

02/03 (quarta-feira):

20h30 - Grêmio Anápolis x Juazeirense, no estádio Jonas Duarte, em Anápolis (Goiás)

03/03 (quinta-feira):

16h - Castanhal x Vitória, em estádio a definir, no Pará

Veja a tabela detalhada da primeira fase: