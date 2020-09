Copa do Mundo de 1998 é inspiração para novo uniforme da França

Atual campeã mundial, França fez uma viagem no tempo para criar seu novo uniforme para a temporada. Revelada nesta terça-feira (1º), a camisa foi inspirada no visual da Copa do Mundo de 1998, que teve título faturado pela seleção europeia com um 3x0 sobre o Brasil. A estreia será na Liga das Nações, que começa nesta quinta-feira (3).

O uniforme principal tem como base o azul marinho e traz faixas horizontais em dois tons da cor, sendo um mais claro e outro mais escuro. A camisa ainda possui uma linha vermelha no peito, logo abaixo do escudo, ornamento que simboliza fraternidade. Para completar, calções azul escuro e meiões em vermelho.

A ideia dos Bleus, ao se inspirar em 1998, é conectar as duas gerações de campeões mundiais.

"Acho que dois anos atrás nós unimos o país, como em 1998. Agora vamos usar uma faixa vermelha na camisa assim como eles fizeram. Foi um grande time, deixou um legado. Agora é a hora de continuarmos nos esforçando para sermos os melhores e criar o nosso próprio", disse Mbappé. O visual de 1998, aliás, era inspirado na camisa do título europeu de 1984.

O segundo uniforme, por sua vez, será praticamente todo branco. Nas duas laterais, há uma faixa com as cores da bandeira francesa.