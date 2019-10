Copa do Mundo feminina foi vista por mais de 1 bilhão de pessoas

A Copa do Mundo de Futebol Feminino foi um sucesso. E os números mostram isso. Em um balanço divulgado nesta sexta-feira (18), a Fifa anunciou que a última edição do torneio, realizada neste ano na França, foi a mais vista na história, reunindo 1,12 bilhão de pessoas na transmissão oficial, seja pela televisão ou internet.

"O fato de termos quebrado a meta de 1 bilhão mostra não só o poder de atração do futebol feminino. Mostra que, se promovermos e transmitirmos amplamente o futebol mundial, seja ele jogado por homens ou mulheres, os fãs sempre quererão assistir", comemorou Gianni Infantino, presidente da Fifa.

O Brasil teve quatro partidas na lista das 10 mais assistidas. O duelo com a França, anfitriã, pelas oitavas de final foi responsável pela vice-liderança de audiência, com 60,67 milhões de pessoas. Além dele, estão no ranking os confrontos com a Itália (4º, com 42,33 milhões), Austrália (7º, com 32,16 milhões) e Jamaica (8º, com 30,47 milhões).

A final entre Estados Unidos e Holanda, como é de se imaginar, foi a mais assistida pelos fãs de futebol. Mas era tanta gente de olho no jogo que ele se tornou o mais visto na história da Copa do Mundo Feminina, com audiência média de 82,18 milhões - um aumento de 56% para a final de 2015, com 52,56 milhões - e total de 263,62 milhões de pessoas alcançadas. Esse número representa 22.9% do total da competição.

Grande parte da audiência veio da telinha, com mais de 993,5 milhões de pessoas assistindo à competição por pelo menos um minuto na TV em casa. É um crescimento de 30% se comparada com a edição de 2015, que aconteceu no Canadá - quando alcançou 764 milhões de pessoas.

O crescimento é ainda mais expressivo nas plataformas digitais. Em 2019, a audiência foi de 481,5 milhões de espectadores, um número 5,5 vezes maior do que 2015, com 86 milhões de pessoas.

Mundialmente, a média de audiência foi de 17,27 milhões, mais do que o dobro registrado em 2015 (8,39 milhões). Ao todo, 2,49 bilhões de horas de cobertura do torneio foram assistidos pelos espectadores.