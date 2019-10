Coringa: Jared Leto tentou impedir gravações do filme com Joaquin Phoenix

O ator Jared Leto, que já interpretou o Coringa no filme Esquadrão Suicida (2016), tentou impedir o novo longa-metragem estrelado por Joaquin Phoenix que se converteu em um sucesso de público e crítica. Segundo a revista The Hollywood Reporter, Leto pediu para seu empresário musical, Irving Azoff, ligar para o chefe da Warner e tentar convencê-lo a colocar um ponto final no filme de Todd Phillips.

Azoff, porém, nunca realizou a tal ligação e, por isso, ele e Leto cortaram relações. Ao mesmo tempo, a própria Warner estava insegura com o tom sombrio do novo filme, o que a fez com que disponibilizasse um orçamento limitado para a produção, na esperança de que isso desencorajasse Phillips, mas o diretor não se deixou abalar.

O motivo para que o novo Coringa fosse mal recebido por Jared Leto é que existia a possibilidade do ator ganhar um filme solo como o personagem, que acabou sacrificado por causa da versão de Phoenix. Leto reclamou exaustivamente à agência que o representava, a CAA, mesma do diretor Todd Phillips, e disse que deveria ter sido avisado antes sobre o novo filme.

O ator teria argumentado, ainda, que não estava sendo tratado de forma apropriada a um vencedor do Oscar (ganhou melhor coadjuvante por Clube de Compras Dallas) e que seus agentes deveriam ter lutado mais por sua versão do Coringa. No meio do ano, Leto trocou a CAA pela WME. Ao Hollywood Reporter, a assessoria de Leto negou que ele tenha pedido a Warner para acabar com o novo Coringa e afirmou que a troca de agências já estava planejada.