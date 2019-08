Corinthians busca empate contra o Avaí na Ressacada

Não foi dessa vez que o Avaí ganhou a primeira partida no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (25), o time recebeu o Corinthians no estádio da Ressacada, em Florianópolis, e ficou no empate em 1x1.

Os donos da casa abriram o placar aos 14 minutos do segundo tempo, com Richard Franco. Ele aproveitou a cobrança de Lourenço de escanteio e mandou de cabeça para o fundo da rede. A equipe paulista, no entanto, correu atrás do empate e conseguiu aos 31 minutos, com Vagner Love, que aproveitou o rebote de Vladimir para deixar tudo igual.

Os dois times tiveram jogadores expulsos no duelo: o lateral-direito Michel, pelo lado do Corinthians, e o zagueiro Betão, do Avaí.

Com o resultado, o Avaí segue na lanterninha do campeonato, com apenas nove pontos ganhos. Na próxima rodada, o time encara o Fluminense, dia 2, fora de casa. Já o Corinthians subiu para a quinta colocação, com 28 pontos. A próxima partida no Brasileirão será o confronto direto diante do Atlético Mineiro, domingo (1º), às 19h, no estádio Itaquerão. O Galo está logo abaixo na tabela de classificação, com 27 pontos.