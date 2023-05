Corpo de ator desaparecido é achado dentro de baú e concretado em terreno no Rio

O corpo do ator Jefferson Machado Costa, de 44 anos, foi achado depois de meses desaparecidos. Os restos mortais estavam amarrados em um baú de madeira, que estava enterrado e concretado em um terreno na Rua Itueira, em Campo Grande, no Rio de Janeiro (RJ).

Jefferson estava desaparecido desde o dia 27 de janeiro. De acordo com o G1, o corpo foi achado na segunda-feira (22) e identificado através da análise de digitais.

O advogado Jairo Magalhães disse que a família já foi avisada e está a caminho do Rio para dar início aos trâmites para que o corpo seja levado para Santa Catarina.

Ainda não se sabe como Jefferson foi morto, nem o que teria motivado o crime. Não há suspeitos.

Desaparecimento

Jefferson, que trabalhou na novela Reis, da Record, desapareceu depois de sair de uma casa em Campo Grande. A família diz oito cães dele ficaram abandonados e uma ONG entrou em contato dizendo que estava com seis dos animais.

A mãe de Jefferson chegou a dizer que ultimamente estava estranhando o teor das mensagens e acreditava que alguém estava se passando pelo filho. No dia 29 de janeiro, ele disse em um grupo de mensagens que iria viajar para São Paulo para uma entrevista de emprego, se hospedando com uma amiga.

A mãe diz que Jefferson tinha costume de mandar muita mensagem de texto, mas nesse período só estava escrevendo.

"Eu pedia, 'fala com a mãe, fala com a mãe' e ele só escrevia e dizia que não podia. Eu não sei onde ele está trabalhando, com quem. Ele jamais iria entregar os cachorros assim, por vontade própria. Os cachorros dormem com ele. Ele vive com os cachorros. O meu filho ama os cachorros. Aquilo não é coisa dele", disse Maria das Dores Estevão Machado logo após o sumiço do filho.