Corra: Assassin's Creed Origins de graça só até esta segunda (20)

Uma das mais festejadas e favoritas séries de games está completando 15 anos: Assassin's Creed. Nesse aniversário, a Ubisoft, desenvolvedora do game, pretende que os jogadores aproveitem ao máximo os jogos da série, do pioneiro Assassin's Creed ao mais recente Assassin's Creed Valhalla. Para que isso aconteça, já está no ar um novo site dedicado às comemorações e estão sendo realizadas transmissões ao vivo na Twitch e no YouTube.

Falando no Valhalla, o jogo está com um novo conteúdo gratuito, que inclui o retorno dos festivais, o Mastery Challenge Pack 2 e a função Armory, além de novas cavernas para explorar e o mistério das Tumbas dos Caídos para resolver.

A Ubisoft também aproveita as celebrações do 15º aniversário de Assassin’s Creed para anunciar oficialmente o suporte de Assassin’s Creed Origins a 60 FPS no Xbox Series X|S e no PlayStation 5. A partir de agora, os jogadores podem redescobrir o Egito Antigo sob o reinado de Cleópatra em 60 FPS e aproveitar ao máximo as aventuras de Bayek. Atenção: para comemorar esta atualização,está rolando um período gratuito do jogo desde o dia 16 até a próxima segunda-feira, dia 20, ou seja, corra. Quem quiser aproveitar, é só fazer o download aqui.