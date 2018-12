CORREIO encarta CD de Leo Rios

Depois de formar dupla com Naldinho durante três anos, quando ficaram conhecidos como “os homens sem coração”, o cantor Léo Rios resolveu partir para carreira solo. E para dar um “plus” nessa nova caminhada ele gravou o CD Sonhos, que sai encartado na edição desta terça (04) do CORREI0, com 40 mil cópias.

O disco tem nove faixas e foi gravado ao vivo no Castelo Itaipava, no Rio de Janeiro. Entre elas, Alô Seu Manoel, Ela Mentiu Pra Mim, Quem Errou e Ainda te Amo, entre outras. Todas na pegada de muita sofrência. Fazer essa parceria com o jornal não foi por acaso, como ressalta o artista.

“O CORREIO é, hoje, um veículo cobiçado por artistas da Bahia e do Nordeste. Essa parceria é um sonho pra muitos artistas. Então, me sinto privilegiado por mais uma vez ter o jornal como parceiro. So tenho a agradecer”, afirma o artista.

Dupla

Antes de formar a dupla com Naldinho, Léo integrou a banda Asas Livres. As músicas da sofrência da dupla ultrapassaram a Bahia e fizeram sucesso também em estados como Sergipe, Alagoas, Maranhão, Acre e São Paulo.

A dupla com Naldinho durou cerca de três anos e, nesse período, os cantores chegaram a lançar um CD encartado no CORREIO no ano passado. Léo explica que Naldinho é nascido em Ibititá, na região de Irecê, e ele em Mairi, região de Itaberaba. Há 18 anos o artista mora em Feira de Santana.

Apesar de terem emplacado canções como Book Rosa e Se Eu Não Fosse Fiel, os dois artistas resolveram se separar, para surpresa pois foi anunciada de forma antecipada por Léo Rios.