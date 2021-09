Corrida de rua reunirá atletas em prol da campanha Setembro Amarelo

A orla da capital baiana receberá neste sábado (4), a partir das 5h, o Desafio Amarelo. A corrida de rua terá opções que vão de 5km a 30km, todas com ponto de chegada no Farol de Itapuã. Para quem escolher o percurso mais longo, a largada será no Porto da Barra.

A iniciativa é promovida pelo clube de corrida Go Marathon e tem o objetivo de apoiar o Setembro Amarelo, campanha nacional de conscientização a respeito da saúde mental. Quem quiser participar pode vestir a camisa amarela, colocar um par de tênis e ir para o trajeto.

“Se promovemos esporte, a saúde mental está totalmente relacionada. Vamos vestir amarelo para fazer um alerta a todos que se exercitam na orla da nossa cidade. Além disso, vamos seguir com todos os protocolos de segurança diante da pandemia da covid-19”, disse professor de educação física Cláudio Costa, diretor do clube Go Marathon.

“Queremos fazer o efeito multiplicador. Quanto mais pessoas apoiaram a campanha Setembro Amarelo, maior será a mensagem que vamos transmitir a todos que estiverem na rua”, completou.