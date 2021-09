Cresce a demanda por profissional de cibersegurança

A pandemia gerou uma ampliação da digitalização no mundo e, com isso, cresceu a necessidade de segurança das corporações e das residências. Um levantamento realizado pela Kaspersky, por exemplo, mostrou que, só em 2020, o aumento de ataques cibernéticos foi de 330%, representando mais de 370 milhões de tentativas de invasões a sistemas corporativos. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), a expectativa é que o Brasil tenha demanda para mais de 420 mil profissionais de TI até 2024.

Para quem gosta e possui habilidades na área, vale lembrar que uma boa parte das universidades reconhecidas pelo MEC já ofertam cursos superiores e extracurriculares no segmento de Segurança da Informação, podendo ser uma formação no nível técnico e superior (Graduação, Especialização/MBA, Mestrado e Doutorado).

O SENAI Bahia e CIMATEC, por exemplo, oferecem cursos desde técnicos, graduação em Engenharia de Computação, extensão, pós e de formação continuada que trazem a ênfase e base fundamental para iniciantes e também profissionais que almejam entrar e se especializar na área de Cibersegurança e Segurança da Informação.

Formação

De acordo com o especialista e pesquisador em Supercomputação, Cloud e Segurança do SENAI CIMATEC João Marcelo Silva Souza, em média, uma formação base inicial gira em torno de R$ 5 mil. “As formações continuadas e aperfeiçoamentos variam a depender da especialidade, certificações desejadas e linhas de atuação”, esclarece, salientando que os salários variarão com fatores como a experiência, competência, perfil, softskills, segmentos de atuação. “O salário médio, nacional para profissional com Graduação, especializações e certificações base varia entre R$ 7 a R$ 12 mil”, completa.

O professor de Segurança das Redes, dos cursos de Ciência da Computação e Engenharia da Computação da Unijorge, Elmo Baraúna diz que, como a área de cibersegurança é transversal a todas as demais áreas de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), é importante que o profissional interessado em cibersegurança passe por outras áreas da tecnologia, como desenvolvimento, suporte, redes ou computação em nuvem, por exemplo. “Aprender o idioma inglês também é altamente recomendado”, sugere.

Além disso, o professor salienta que é primordial que o profissional tenha conhecimento sobre proteção e privacidade de dados pessoais, tendo em vista a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

“O profissional precisa ter além do conhecimento técnico nas ferramentas de segurança, conhecimento sólido nos frameworks de segurança utilizados pelo mercado, como os do NIST - National Institute of Standards and Technology, CIS - Center for Internet Security, Mitre ATT&CK, dentre outros”, esclarece.

Certificações

Para os cursos de graduação tecnológica, Baraúna lembra que são cinco semestres de formação, os de bacharelado são oito semestres, já os cursos de pós-graduação variam um pouco, geralmente 18 meses. “No caso dos treinamentos para obtenção das certificações, não há um tempo mínimo, pois não seria apenas uma única certificação que seria suficiente para atestar a capacidade do profissional nessa área”, diz.

João Marcelo destaca ainda que os cursos mais procurados de certificações são ofertados por instituições consagradas: EC-Council, Offensive Security, CompTIA. Para quem deseja ingressar na área, as dicas do especialista são participar de grupos de estudos, discussões, fóruns técnicos, bootcamps, CTFs, cursos acadêmicos e extracurriculares.” Bem como é fundamental sempre procurar sempre se capacitar, pois é uma área extremamente dinâmica e a cada dia surgem novas ameaças e vulnerabilidades para solucionar”, orienta.

Danilo Magnani destaca o papel das empresas na formação do perfil desse profissional, investindo em educação, capacitação técnica e aprimoramento das habilidades (Foto: Divulgação)

O gerente de Cibersecurity,Telecom e Redes do Grupo Recovery Danilo Magnani destaca que as empresas têm uma parcela importante na formação do perfil desse profissional, investindo em educação, capacitação técnica e aprimoramento das habilidades comportamentais e conhecimento de negócio. “Esse tema deve estar contido na agenda e orçamento das empresas para que não tenhamos os apagões de profissionais que vemos hoje no mercado”, finaliza.



RAIO X PROFISSIONAL

Perfil: Ser uma pessoa colaborativa, curiosa, investigativa, autodidata, ter resiliência emocional e gostar de aprendizado contínuo, são algumas das características fundamentais para quem deseja se tornar um profissional de Segurança da Informação. Para quem deseja surpreender na entrevista, apresentar um projeto de sua autoria, participar de wargames de segurança (Capture the flag e Hackathons) ou cursos profissionalizantes e técnicos, podem ser o caminho para quem deseja iniciar na área.

Níveis de formação?

Técnico e Superior (Graduação, Especialização/MBA, Mestrado e Doutorado).

Onde buscar formação?

Senai/Cimatec – Av. Orlando Gomes, 1845 - Piatã, Telefone: (71) 3462-9500/ http://www.senaicimatec.com.br

Unijorge - Av. Luís Viana Filho, 6775 - São Marcos, Telefone: (71) 3206-8000/ https://www.unijorge.edu.br

Instituto Federal Baiano - R. do Rouxinol, 115 – Imbuí, https://ifbaiano.edu.br

Salários médios

Os salários estão numa média de R$ 6.354,72 chegando ao teto de R$ 14.321,97 para analistas, segundo pesquisa realizada pelo salario.com.br. Já um gerente de segurança passa dos R$ 20.000,00

Custo de Formação

Os custos de cursos iniciais e fundamentais de segurança da Informação variam entre R$2.000 a R$10.000, conforme a sua especialidade, amplitude e órgão responsável pela aplicação do certificado.

As provas de certificação podem variar, com valores entre USD $370 (dólares) as mais básicas chegando até USD $1.000 (dólares)