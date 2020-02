Cria da base, Elkeson treina na Toca e torcida pede: 'Tranca ele'

Cria da base rubro-negra, o meia-atacante Elkeson aproveitou o recesso no futebol chinês e deu uma passadinha no Barradão nesta segunda-feira (10) para manter a sua forma física. Naturalizado chinês, o atleta agora se chama Ai Kesen.

“Saudades de treinar aqui e do clima. Na China é muito frio”, disse Ai Kesen na conversa com os atletas rubro-negros.

O Leão publicou uma foto do meia em suas redes sociais e gerou frisson da torcida, que caiu na resenha. Um chegou a pedir para trancá-lo no Barradão, com o objetivo de mantê-lo no clube para os próximos desafios do Vitória na temporada. Outros pediram para que ele assinasse um contrato por seis meses, de olho na Série B. Veja mais comentários na publicação abaixo:

Elkeson estreou no time profissional do Vitória em 2009, depois de jogar no sub-17 e sub-20 do clube. Maranhense de Coelho Neto, o meia de 30 anos deixou o Vitória com 99 jogos disputados e 18 gols marcados. Ele saiu da Toca após conquistar o bicampeonato baiano em 2009 e 2010, além da Copa do Nordeste, também em 2010. Aquela foi a última vez que o rubro-negro venceu o Nordestão.

Do Vitória, o jogador foi para o Botafogo, onde jogou por duas temporadas. Depois foi vendido para a China e está por lá desde janeiro de 2013. O primeiro time no futebol chinês foi o Guangzhou Evergrande, onde fez um sucesso gigantesco: tetracampeão da Super Liga Chinesa e bicampeão da Liga dos Campeões da Ásia.

Saiu do maior time do país em 2016 para defender o Shanghai SIPG e está por lá desde então. Conquistou mais um título da Super Liga em 2018 e também se sagrou vencedor da Supercopa da China em 2019.