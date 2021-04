Cristiana Oliveira diz que sofreu golpe de colega de trabalho: 'Fui ingênua'

A atriz Cristiana Oliveira disse em entrevista que o maior arrependimento financeiro de sua vida foi um golpe que sofreu por uma pessoa que trabalhava para ela.

"Abri uma conta conjunta com quem eu não confiava. Essa pessoa trabalhou comigo e eu sempre fui muito ingênua. Acreditei nela desde o início. Depois de um ano eu vi que ela tinha desviado todo o valor, além de ter me roubado joias, máquinas fotográficas, roupas, sapatos", contou a atriz de 57 anos para Nathalia Arcuri, no programa Me Poupe, da RedeTV!.

Depois, Cristiana conta que reencontrou parte dos pertences em um apartamento que alugava para a pessoa.

Há 3 anos, a atriz comanda uma marca de cosméticos. Ela contou na entrevista que sempre teve desejo de ser empreendedora, mas que encontrou a estabilidade como atriz. Ela revelou que sentia medo de investir em algo como a marca, mas criou coragem.

"Olhava lá para frente, me comparava com outras pessoas e empresas e aquilo era uma crença limitante. Um pensamento de 'não vou conseguir', mas a gente tem que dar o primeiro passo", diz.

A entrevista completa será exibida hoje a partir das 22h30.