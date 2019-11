Cristiane retorna à seleção brasileira; veja lista de convocadas

A seleção brasileira feminina de futebol vai encerrar a temporada de 2019 com dois amistosos no Brasil. Nesta quarta-feira (27), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a técnica sueca Pia Sundhage anunciou a lista de jogadoras convocadas para um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis-RJ, de 2 a 11 de dezembro em preparação aos amistosos contra o México nos dias 12, no Itaquerão, em São Paulo, e 15, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

A grande novidade é a presença da atacante Cristiane, chamada pela primeira vez desde que Pia assumiu o comando no final de julho. A jogadora do São Paulo teve uma lesão de grau dois no músculo posterior da coxa direita na partida contra a França, nas oitavas de final do Mundial, e só voltou a jogar no início deste mês.

Quem não estará nesta etapa de preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 será a atacante Marta. Pia explicou que a craque precisa de um descanso depois de um ano desgastante com a Copa América, competição realizada em março na qual o Brasil conquistou a vaga olímpica, e o Mundial da França, em junho e julho, além dos jogos pelo seu time nos Estados Unidos, o Orlando Pride.

"Ela precisa de um descanso e tem outras atividades. E esse trabalho dela é trabalho maravilhoso sendo um modelo para as jovens jogadoras. Conversamos e disse fique em casa e descanse. Ela é madura o bastante para saber o que é melhor para ela", disse Pia.

Outra que não estará com a seleção em dezembro é a goleira titular Bárbara, que pediu para não ser chamada por conta de compromissos em sua faculdade de Enfermagem.

"Ela é uma mulher e quer ser enfermeira e quem sabe médica. Ela tem provas agora em dezembro. Essa é a realidade do futebol feminino. Por isso não foi chamada", afirmou a treinadora.

Por não ser Data Fifa, apenas as jogadoras que não estiverem com calendário oficial pelos seus clubes foram chamadas. O próximo período será em janeiro, quando as últimas vagas olímpicas serão definidas.

Presidente da CBF, Rogério Caboblo fez questão de ressaltar que os locais das partidas amistosas em dezembro foram escolhidos para enaltecer as equipes que se destacam no cenário feminino nacional e internacional. A Ferroviária conquistou o título do Campeonato Brasileiro e Corinthians, o da Copa Libertadores.

Confira a lista de convocadas da seleção brasileira:

Goleiras: Letícia (Corinthians), Luciana (Ferroviária), Carla Maria (São Paulo) e Gabrielli (Flamengo);

Defensoras: Tamires (Corinthians), Fernanda (Flamengo), Erika (Corinthians), Rafaelle (Changchun-CHN), Bruna Benites (Internacional), Tayla (Benfica-POR), Kathellen (Bordeaux-FRA), Isabella (Palmeiras), Giovana (Avaldsnes-NOR) e Bruna (Avaí-Kindermann);

Meias: Fabiana (Internacional), Luana (Jeonbuk-COR), Gabi Zanotti (Corinthians), Aline Milene (Ferroviária), Debinha (North Carolina Courage-EUA), Poliana (São José), Andressinha (Portland Thorns-EUA) e Chu (Changchun-CHN);

Atacantes: Cristiane (São Paulo), Millene (Corinthians), Victoria (Corinthians), Duda (Avaldnes-NOR) e Beatriz (Incheon Hyundai-COR).