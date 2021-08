Cristiano Ronaldo critica rumores sobre seu futuro: 'Desrespeito'

Depois da ida de Lionel Messi ao Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo viu seu nome envolvido em vários rumores sobre uma possível saída da Juventus. Diversos veículos de diferentes países 'colocam' o astro português também no caminho do PSG. Outros garantem que ele irá retornar ao Real Madrid.

Nesta terça-feira (17), CR7 deu um basta. Em um textão nas redes sociais, o jogador criticou as especulações e, principalmente, as menções sobre a volta ao clube espanhol, o qual defendeu por nove temporadas e conquistou quatro vezes a Liga dos Campeões, entre outros títulos.

"Minha história no Real Madrid está escrita. Está gravada. Em palavras e números, em troféus e títulos, em recordes e grandes manchetes. Está no Museu do Estádio Santiago Bernabéu e também na cabeça de todos os torcedores do clube", afirmou Cristiano.

"Quebro o silêncio agora para dizer que não posso permitir que pessoas continuem brincando com o meu nome por aí. Seguirei focado na minha carreira e no meu trabalho, comprometido e preparado para todos os desafios que virão pela frente. O resto? O resto é só fala", postou o craque.

Desde a última segunda-feira (16), muitos veículos europeus estão apontando que Cristiano Ronaldo quer deixar a Juventus, e que o clube também desejaria se livrar de seu alto salário. Ele foi contratado em julho de 2018 e tem vínculo com o clube italiano até junho de 2022.

Nesta terça, o Corriere dello Sport, da Itália, disse que o agente de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, está concentrado em tentar achar opções para o craque mudar de clube. A bola da vez na imprensa europeia é o Manchester City, após muito se falar no retorno ao Real Madrid.

"Quem me conhece sabe o quanto sou focado no trabalho. Mas por causa de tudo o que tem sido dito e escrito recentemente, precisei tomar posição. Mais do que o respeito a mim como homem e jogador, a maneira frívola como o meu futuro tem sido tratado na mídia é um desrespeito a todos os clubes envolvidos nesses rumores, assim como outros atletas e funcionários", escreveu o jogador.